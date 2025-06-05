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«1С-Перспектива» и VK Tech объявили о запуске первого совместного решения

Компании «1С-Перспектива» и VK Tech объявляют о запуске первого совместного решения — коннектора для интеграции платформы VK Data Platform с системой «1С:Предприятие». Решение обеспечивает для бизнес-пользователей «» сводный анализ данных в режиме реального времени на базе единой платформы.

Некоторые предприятия пользуются неинтегрированными разными решениями для управления подпроцессами — даже внутри одного производства. В результате у бизнеса нет возможности анализировать весь объем данных, которые накапливаются в разрозненных базах. Это могут быть учетные системы на платформе «1С:Предприятие», SCADA, системы диагностики, мониторинга оборудования и т.п.

Чтобы решить эту проблему, «1С-Перспектива» разработала универсальный коннектор, который позволяет предприятиям и организациям, работающим в среде «1С:Предприятия», переносить данные из различных источников в VK Data Platform от VK Tech. Платформа становится единым местом консолидации и накопления данных. Благодаря этому будет проще строить отчетность и проводить ретроспективный анализ с возможностью визуализации отчетов через применение BI-технологий. Для начала работы коннектора не требуется программирование: данные передаются методом no-code.

В будущем компании планируют продолжить разработку и развитие цифровых решений для повышения эффективности бизнес-процессов отечественных предприятий. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев и заместитель генерального директора «1С-Перспектива» Владимир Щербинин.

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«Российский рынок требует решений, которые не только соответствуют строгим регуляторным стандартам, но и обеспечивают бизнесу гибкость и предсказуемые затраты. Переход на VK Data Platform дает бизнесу возможность сохранить производительность на высоком уровне и не останавливать масштабирование даже при необходимости обращения к большим данным», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Для наших клиентов критически важно, чтобы технологии не просто работали, а эволюционировали вместе с их бизнесом. Коннектор к VK Data Platform — это мост между проверенной временем экосистемой решений для бизнеса «1С:Предприятие» и современными требованиями цифровой трансформации. Теперь компании могут накапливать на защищенной платформе от VK Tech консолидированную аналитику по предприятию и принимать действительно эффективные управленческие решения, что позволит бизнесу масштабироваться вместе с амбициями. Для нас как для партнера VK Tech важно не просто предлагать инструменты цифровизации, а становиться соавторами успеха наших клиентов в условиях новых реалий», — отметил заместитель генерального директора «1С-Перспектива» Владимир Щербинин.

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