В SAP CIS сменился исполнительный директор

С 1 января 2021 г. исполнительным директором SAP CIS станет Алексей Петунин. Он сменит на этой должности Дмитрия Красюкова. Об этом CNews сообщили в пресс-службе SAP CIS.

Алексей Петунин присоединился к SAP 9 лет назад, пройдя путь от регионального представителя до управляющего директора по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ, которым стал в январе 2020 г. На этой должности он отвечал за привлечение новых клиентов из сегмента быстроразвивающихся компаний, а также за развитие партнеров и их максимальное вовлечение в процесс генерации нового бизнеса.

У Алексея колоссальный опыт в продажах и глубокая экспертиза в сфере высоких технологий. За годы работы в компании он участвовал в закрытии большого числа знаковых сделок, значительно расширил партнерскую экосистему и привлек много новых клиентов, отмечают в компании.

Дмитрий Красюков с 1 января 2021 г. продолжит свою карьеру в должности Chief Digital Officer. В его задачи войдет дальнейшее развитие SAP CIS в качестве инновационного цифрового игрока, реализация облачной стратегии, развитие портфеля облачных решений в российском дата-центре SAP, сертификация и формирование цифровой экосистемы в целом.

Управляющим директором по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ станет Александр Метечко, ранее занимавший должность директора по работе с партнерами. У Александра более 15 лет опыта работы с партнерами и заказчиками на руководящих должностях в сфере ИТ, который он получил в таких компаниях как IBM, Microsoft и Softline.

«В этом году у нас было больше вызовов, чем когда-либо. Мир сильно изменился, и чтобы оставаться эффективными, мы должны меняться в ответ. SAP активно развивает облачную инфраструктуру, ищет новые пути ведения бизнеса, чтобы помочь нашим клиентам максимально эффективно трансформировать свои бизнес-процессы и быть устойчивыми к любым кризисам. Уверен, что богатый опыт Алексея в работе с сегментом быстроразвивающихся компаний, его лидерские качества откроют SAP еще больше возможностей для успешного развития бизнеса в России и СНГ. Хотел бы поблагодарить Дмитрия за прекрасную работу, эффективность и вовлеченность. Под его руководством возросла экспертиза команд пресейлз, были запущены и проработаны новые проекты и направления. Считаю такой карьерный рост очень важным и с точки зрения укрепления позиций SAP на рынке как лидера цифровых решений и желаю ему новых достижений в роли CDO. Также хочу выразить уверенность, что опыт Александра в построении партнерской экосистемы и использование инновационных подходов в работе с заказчиками поможет добавить еще больше интересных проектов в наш портфель», – сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.