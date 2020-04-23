SOCAR запускает проект «Цифрового месторождения» на платформе SAP UFAM

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR рассказала о цифровой трансформации нефтегазодобывающих операций. Решение SAP UFAM объединит производственные процессы в одной системе и будет интегрировано в цифровое ядро предприятия – SAP ERP. Старт промышленной эксплуатации UFAM запланирован на июнь 2020 г.

«SOCAR стремится использовать передовые технологии в бизнес-процессах и на производстве, задает отраслевые стандарты нефтедобычи и поддерживает государственный курс на цифровизацию экономики, – сказал Яшар Лятифов, вице-президент по разработке месторождений SOCAR. – Внедрение платформы UFAM позволит консолидировать разрозненные данные из различных производственных систем, осуществлять интегрированный анализ для обеспечения работы скважин в соответствии с утвержденным потенциалом, а также оптимизировать геолого-технические мероприятия».

Проект по созданию единого источника данных, который позволит осуществлять интегрированное планирование, моделирование, анализ и мониторинг всех процессов нефтедобычи, реализуется командой сотрудников SOCAR, Caspian Innovation Center, SAP Digital Business Services и OIS.

На первом этапе были разработаны решения по основным бизнес-процессам, данным и их интеграции с системами-источниками измерений SOCAR, корпоративным хранилищем данных и цифровым ядром SAP ERP. Проведена реализация в системе согласованных алгоритмов и тестирование решения на двух нефтегазодобывающих управлениях. Продемонстрирована функциональность платформы по подбору геолого-технологических мероприятий, анализу работы скважин, интегрированному моделированию и планированию производственного процесса. На сегодняшний день завершено обучение ключевых пользователей. Назначены ответственные специалисты SOCAR по разным группам данных для их проверки и загрузки в систему.

Запуск платформы в промышленную эксплуатацию позволит SOCAR добиться следующих целей: стандартизированный подход к планированию обеспечит учет работ всех производственных служб, влияющих на добычу, что в значительной мере снизит внутрисуточные недоборы; в подсистеме интегрированного моделирования будет реализована постоянно действующая модель актива для поддержки принятия решений и расчета статической и динамической модели ограничений; в панели мониторинга на карте в режиме реального времени будут отображены все бизнес-объекты (скважина, трубопровод, наземное оборудование, объекты энергетики и т.д.) с представлением их паспортных, целевых и текущих параметров работы.

«SAP UFAM – первый продукт, разработанный в СНГ и включенный в глобальный прайс-лист SAP. Это значит, что решение соответствует высоким международным стандартам и отвечает локальным потребностям клиента. Система учитывает в своей работе множество показателей, от пласта до узла сдачи нефти, что позволяет трансформировать производственные процессы, – отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS. – Мы рады, что в течение 10 лет SOCAR выбирает решения SAP для реализации проектов, имеющих стратегическое значение для всей страны».