«Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению

«Сибур» анонсировала цифровое решение из области видеоаналитики – «Чёрный экран». Инструмент используется сотрудниками предприятий для контроля за производственным режимом. Решение покрывает уже 69% всех производственных камер, на некоторых предприятиях показатель доходит до 94%.

На предприятиях «Сибура» работает около 2 тыс камер технологического видеонаблюдения. Ранее камеры работали в традиционном режиме: фиксировали видео производственного процесса, картинка направлялась операторам, которые непрерывно наблюдали за ситуацией через мониторы. Количество экранов на одном мониторе достигало 80 единиц. Оператору необходимо было находиться в постоянной концентрации, чтобы не пропустить нештатную ситуацию.

В рамках программы цифровой трансформации эксперты направления «Индустрия 4.0» реализовали концепцию, когда в целевом видении оператор видит только те участки, которые требуют оперативного вмешательства, в остальное время экран остается чёрным.

«Нам хотелось сделать продукт, полезный людям. На старте обсуждения проблемы было две рабочие гипотезы. Первая – просто создать аналитическую модель для каждой камеры. Вторая, более зрелая – создать единое решение по аналитике. В случае реализации первой гипотезы мы породили бы «зоопарк» решений и стоимость эксплуатации превысила потенциальный эффект. Поэтому мы выбрали второй путь – сделали единую систему видеоаналитики с ML-моделями внутри и дополняющую ранее внедрённые системы видеонаблюдения и модели, а не заменяющую их», – сказал старший владелец продукта по видеоаналитике «Сибур диджитал» Вадим Щемелинин.

Решение включает шину данных, которая аккумулирует информацию, поступающую из датчиков АСУТП, датчиков промышленного интернета вещей и саму систему видеонаблюдения с аналитическими моделями внутри. Постоянно обучаясь, модели обрабатывают и анализируют видео, опираясь на исторические данные, и выводят только ту картинку, параметры которой не соответствуют здоровому процессу.

Инструмент используется для решения задач охраны труда и промышленной безопасности, повышения качества выпускаем продукции, мониторинга оборудования, управления логистикой, умного использования систем видеонаблюдения. Камеры работают в умном режиме видеонаблюдения на всех ключевых предприятиях «Сибура» – «Запсибнефтехим» (73%), «Томскнефтехим» (94%), «Сибур-химпром» (71%), Красноярский завод синтетического каучука (79%), «Воронежсинтезкаучук» (58%). К концу 2021 г. эффекты от использования технологии приблизятся к 80 млн руб.