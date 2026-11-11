Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
SAP Java SAP NetWeaver JAVA SAP NetWeaver J2EE Engine
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 12
SAP Java и организации, системы, технологии, персоны:
|Костров Дмитрий 39 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Ключников Михаил 20 3
|Алейнов Юрий 3 2
|Димитренко Егор 9 2
|Понеев Роман 2 2
|Швецов Александр 10 2
|Медведовский Илья 34 1
|Поляков Александр 55 1
|Частухин Дмитрий 10 1
|Степанкин Михаил 1 1
|Голиков Олег 3 1
|Кулешова Римма 14 1
|Вардянян Ваагн 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169723 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
|Малайзия 932 1
|DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484919, в очереди разбора - 721827.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484919, в очереди разбора - 721827.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.