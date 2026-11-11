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SAP Java SAP NetWeaver JAVA SAP NetWeaver J2EE Engine

СОБЫТИЯ

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11.11.2026 Рекомендации ФСТЭК для SAP, анализ хранилищ «1С» и улучшение проверок: вышла новая версия SafeERP 1
10.02.2026 «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 1
27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России 1
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
24.04.2017 Эксперты Positive Technologies обнаружили уязвимости в решениях SAP 1
20.06.2016 В SAP NetWeaver выявлены множественные уязвимости 2
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
25.06.2012 От 5% до 25% предприятий-пользователей SAP открывают удаленный доступ к критичным для бизнеса сервисам 1
07.10.2011 Уязвимость в SAP NetWeaver открывает доступ ко всем корпоративным системам 1
27.06.2011 Вышло обновление безопасности SAP за июнь 2011 г.: закрыто около 40 уязвимостей 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

SAP Java и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5637 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 6
ERPScan - ЕРПСкан 27 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1877 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Google LLC 12858 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
9800 1
Oracle Corporation 7132 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
Газинформсервис - ГИС 526 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7864 7
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 351 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13428 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 475 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 815 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4973 3
Оповещение и уведомление - Notification 6260 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12595 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10234 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2550 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2581 2
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 30 2
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1212 2
Оцифровка - Digitization 5312 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3309 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3924 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1938 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8483 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14553 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13769 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2916 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1749 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 104 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 170 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки - подделка запроса на стороне сервера 28 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 958 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14310 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3251 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4174 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1798 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 65 1
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 22 1
Композитные приложения - Составные приложения - Composite applications 30 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1066 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3389 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5956 7
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 49 6
SAP NetWeaver 160 5
Oracle Java - язык программирования 3513 4
SAP Notes 14 4
SAP Management Console 5 4
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 509 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection - PT AF Cloud 176 3
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 95 3
SAP Security Note - SAP Security Optimization 9 3
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 366 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 2
SAP NetWeaver ABAP 6 2
Cisco Systems - Splunk ES - Splunk Enterprise Security 5 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 12 1
SAP Router 4 1
SAP CAF - SAP Composite Application Framework Authorization Tool 1 1
SAP Dispatcher 2 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
Газинформсервис - SafeERP 28 1
SAP MaxDB 3 1
Microsoft Office 4270 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1820 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center - Solar JSOC One 327 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1249 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 173 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
Костров Дмитрий 39 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Ключников Михаил 20 3
Алейнов Юрий 3 2
Димитренко Егор 9 2
Понеев Роман 2 2
Швецов Александр 10 2
Медведовский Илья 34 1
Поляков Александр 55 1
Частухин Дмитрий 10 1
Степанкин Михаил 1 1
Голиков Олег 3 1
Кулешова Римма 14 1
Вардянян Ваагн 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Малайзия 932 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7666 1
Аудит - аудиторский услуги 1290 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4114 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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