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Cisco Systems Splunk ES Splunk Enterprise Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2019 Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию 1
02.10.2018 Red Hat представила новые возможности Ansible для автоматизации корпоративных систем безопасности 1
05.02.2016 ЕRPSсan Security Monitoring Suite от Digital Security интегрирован с платформой Splunk 1
15.10.2015 Fortinet и Splunk представят средства оперативного реагирования на опасные киберугрозы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Splunk 77 4
Check Point Software Technologies 834 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1586 1
Cisco Systems - AppDynamics 40 1
Red Hat 1380 1
Крок - Croc 1969 1
Fortinet 457 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 148 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 1
ERPScan - ЕРПСкан 27 1
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Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2534 1
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2499 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1180 1
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23074 1
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 280 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5290 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5796 1
SAP NetWeaver ABAP 6 1
SAP Java - SAP NetWeaver JAVA - SAP NetWeaver J2EE Engine 10 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
SAP Mobile Platform - SAP Afaria EMM 23 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Cisco Systems - Splunk Light 1 1
Cisco Systems - Splunk Cloud 1 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 146 1
SAP PCo - SAP Plant Connectivity 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - ERPScan Security Scanner - ЕРПскан 12 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
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Song Haiyan - Сонг Хайян 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 167448 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54942 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47849 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53828 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1083 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 1
Английский язык 7049 1
White list - Белый список 164 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5778 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
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