УЦ «Основание» и страховая компания «Зетта Страхование» разработали спецпредложение для защиты владельцев электронной подписи

В рамках стратегического партнерства страховая компания «Зетта Страхование» и Удостоверяющий центр «Основание» разработали страховой продукт «Цифровое страхование», направленный на обеспечение защиты владельцев электронных подписей от возможных финансовых рисков и непредвиденных расходов, возникающих в результате ошибок в ежедневной операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители УЦ «Основание».

С ростом популярности цифровых услуг неизбежно возникают новые риски и растет процент судебных процессов, связанных с такими рисками. Также возникают новые вызовы. Одним из таких вызовов является защита владельцев электронных подписей от потенциальных угроз, связанных с возможными ошибками в ходе работы с электронной подписью.



Новая услуга стала ответом на растущие потребности рынка в комплексном решении, сочетающем в себе высокие стандарты страховой защиты и технические инновации в области информационной безопасности. Продукт «Цифровое страхование» является прорывом в защите интересов предпринимателей и организаций, использующих электронную подпись как инструмент для осуществления своей деятельности.

Страховая компания возмещает издержки страхователя и/или застрахованного лица, связанные с судебным разбирательством, а также внесудебные расходы и затраты на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера причиненного третьим лицам вреда.

Кроме этого, «Цифровое страхование» защищает при наступлении гражданской ответственности. В этом случае страховая компания возмещает реальный ущерб, причиненный третьим лицам, если он был нанесен при использовании личной ЭП, выданной сотруднику.

Таким образом, сотрудничество двух компаний привело к созданию уникального продукта, который не только отвечает текущим запросам рынка, но и задает тренд в области информационной безопасности и страхования. Это значительный шаг вперед в повышении уровня защищенности деловых процессов и минимизации потенциальных рисков для предпринимателей и организаций.