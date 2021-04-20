«Крок» выводит на российский рынок решения на базе мобильной телематики Cambridge Mobile Telematics

ИТ-компания «Крок» и Cambridge Mobile Telematics (CMT) объявили о старте сотрудничества. Компании будут предлагать российским страховщикам решения на базе мобильной телематики CMT.

Решение CMT представляет из себя технологическую платформу, которая использует сенсоры мобильного телефона через встраивание специального модуля (SDK, software development kit) в мобильное приложение страховой компании. Решение предназначено для аналитики и оценки поведения водителя, которое способно помочь страховым компаниям быстрее урегулировать страховые события, снижать риск и улучшать клиентский опыт. Так, страховой компании Discovery в Южной Африке удалось на 17% снизить уровень выплат и на 20% сократить частоту наступления страховых событий по сравнению с традиционными программами страхования.

«Партнерство CMT и «Крок» позволит российским страховщикам создавать конкурентные преимущества за счет расширенных возможностей для оценки рисков, более точного ценообразования, а также улучшения клиентского пути», – сказал Бен Боун, вице-президент по партнерским решениям в CMT.

В то же время решение помогает снизить опасное вождение на дороге: меньше отвлекаться, в том числе пользоваться телефоном за рулем, превышать скорость, резко тормозить и ускоряться. Анализ аварий, проведенный СМТ, показывает, что как минимум 19% из них произошли из-за использования телефона за рулем. В то же время по данным на основе миллиардов километров, которые проехали миллионы клиентов CMT по всему миру – треть водителей снижают использование телефона за рулем на 39% уже после 30 дней использования платформы.

«Мобильная телематика от CMT, соединяя в себе все достижения современных технологий, позволяет страховщикам без установки каких-либо устройств в автомобиль использовать информацию о вождении клиентов для гибкого и индивидуального ценообразования при страховании ОСАГО – что стало возможно в связи с либерализацией рынка ОСАГО. Кроме того, мобильная телематика позволяет внедрить превентивные элементы для снижения аварийности в сочетании с проактивным урегулированием убытков по Каско и ОСАГО, – отметил Денис Гаврилов, директор по развитию бизнеса со страховыми компаниями ИТ-компании «Крок». – При этом привлекательная стоимость мобильной телематики делает ее внедрение целесообразным как в Каско, так и в ОСАГО»

Одним из первых страховщиков интерес к внедрению решения CMT проявил один из участников рынка страховой телематики – компания «Аско-страхование». В первую очередь, «Аско-страхование» рассматривает возможность использовать мобильную телематику для предварительной оценки стиля вождения и предоставления своим клиентам индивидуальных тарифов по ОСАГО, а также для расширения спектра сервисов дистанционного урегулирования убытков через мобильное приложение.

«Мы активно используем современные технологии для повышения качества сервиса: от быстрого и легкого оформления полиса до простого заявления о страховых событиях. Наши клиенты уже активно используют мобильное приложение, а мобильная телематика – это следующий шаг эволюции страхового бизнеса, ее внедрение минимизирует число ДТП и оптимизирует автострахование. Мы приступили к активному тестированию решений от CMT, которые, на наш взгляд, должны позволить сделать сервис нашей компании еще более близким и удобным для наших клиентов», – сказал Алексей Любавин, первый заместитель генерального директора компании «Аско-страхование»