Электромобили получат возможность оформить полис КАСКО, когда крутятся их колеса

ИТ-компания Simble разработала решение, которое собирает цифровые данные с телематического оборудования автомобиля, обрабатывает их и позволяет формировать страхование полиса КАСКО по системе «Старт-стоп». Разработка оценивает состояние автомобиля с включенным и выключенным зажиганием, манеру вождения, данные автомобильного трафика, информацию о погоде и опасных участках, по которым совершается поездка.

«Первыми данное решение опробуют владельцы электромобилей «Атом». Соответствующее соглашение с автопроизводителем мы подписали на днях. Когда колеса крутятся, водитель платит по тарифу «Движение», когда транспортное средство стоит на месте, то по тарифу «Стоянка». Если, например, водитель электромобиля ездит на машине около трех часов в день, то полис КАСКО будет дешевле на 50% по сравнению с годовым стандартным», - отметил директор по развитию Simble Василий Калужин.

В будущем такой тариф будет распространяться и на водителей других марок электромобилей.