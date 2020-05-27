РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов

РГС Банк в рамках расширения возможностей дистанционного обслуживания клиентов запустил онлайн-продажи страховых продуктов. Первой программой, доступной для оформления на сайте кредитной организации, стал полис для опытных водителей «Каско Профессионал» от компании «Росгосстрах». Оформить его можно всего за 5 минут, указав только сведения о транспортном средстве и страхователе.

Продукт продается по более выгодной цене по сравнению с классическими полисами каско (всего 4900 рублей в год) и предусматривает возмещение ущерба, нанесенного автомобилю по вине третьих лиц в случае ДТП или падения на машину инородных предметов, а также широкий спектр сервисных услуг. На страхование принимаются отечественные автомобили не старше 7 лет и иномарки до 12 лет без предварительного осмотра.

Программа включает страховые выплаты на сумму до 600 тыс. рублей, если автомобиль не подлежит восстановлению, а также проведение ремонта у официального дилера или на станциях технического обслуживания – партнерах страховой компании в случае причинения ущерба, не повлекшего тотальной гибели транспортного средства.

В непредвиденных ситуациях на дороге владельцы полиса могут также воспользоваться техподдержкой для доставки топлива, замены колеса, запуска двигателя, эвакуации машины с места происшествия или поломки. Помимо этого, программа страхования предусматривает вызов и оплату такси в случае ДТП, удаленные консультации автоюриста, медицинскую помощь, консьерж-сервис для подбора автосервиса и другие услуги.

«Программа «Каско Профессионал» — отличная альтернатива обычному полису каско. Нам удалось совместить в ней разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие для опытных водителей», — отметила член правления компании «Росгосстрах» Елена Белоусенко.

«В сегодняшним реалиях мы стараемся идти навстречу клиентам, предлагая максимально понятные, «легкие» и удобные в оформлении продукты. Ведь в непростой экономической ситуации многим приходится сокращать свои расходы, в том числе и на содержание автомобиля. А полис «Каско Профессионал» позволит в рамках фиксированной цены получить защиту от наиболее вероятных рисков и оперативно разрешить возникающие на дороге проблемы», – сказала член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.