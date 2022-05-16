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Аналитика Simble: спрос на парковочные умные полисы КАСКО вырос на 37% в мае 2022 года

Специалисты сервиса живого страхования Simble проанализировали данные клиентов страховых компаний, оформляющих полисы КАСКО по запросу. С марта 2022 г. эксперты наблюдают существенный рост спроса на оформление полисов, действующих в режиме «Парковка». Если в начале весны он составил 12%, то в апреле достиг 18%. За 10 дней мая эксперты наблюдают рекордный рост спроса на оформление таких полисов – на 37% по сравнению с апрелем.

«Главная причина проявления заботы о своих машинах – неблагоприятная статистика угонов. Чаще всего снимают запчасти с премиальных марок – BMW и Mersedes-Benz. Фары воруют у Volkswagen, Land Rover, Porsche и Audi, а зеркала – с Mercedes-Benz, BMW и других «немцев» — это объясняется и с легкостью демонтажа и дороговизной запчастей», – отметил коммерческий директор сервиса Simble Василий Калужин.

Он добавил, что подавляющее большинство «парковочных» страховок оформляется в Москве. На втором месте идет Екатеринбург и далее – Санкт-Петербург. По данным МВД, всплеск угонов ожидается к лету, когда дефицит запасов комплектующих станет наиболее ощутимым. Тогда может вырасти и цена полиса страховых компаний.

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Безопасность

Сервис живого страхования по запросу используется в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. В основном люди оформляют страховку по запросу при дальних поездках или путешествиях.

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