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Каждую четвертую онлайн-покупку в России привлекают кэшбэк и программы лояльности

Банковский кэшбэк и программы лояльности стали постоянным спутником онлайн-шоппинга и в 2025 г. уже стали лидерами по привлечению заказов для российских бизнесов. По данным сервиса loyalty-маркетинга «Адмитад Лояльность», более 23% онлайн-покупок сейчас привлекаются именно через кэшбэк-канал, еще свыше 4% – через программы лояльности, и их доля стремительно растет. Об этом CNews сообщили представители «Адмитад».

Команда «Адмитад» проанализировала свыше 7 млн онлайн-заказов, сделанных россиянами в 2024 и 2025 гг. и выяснила, что активней всего ориентируются на кэшбэк и программы лояльности жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и Челябинска.

Исследование показывает, что банковский кэшбэк из приятного «фонового» бонуса превращается в основной мотив совершения покупки. Раньше покупатель зачастую узнавал о начислении кэшбэка пост-фактум или проверял его наличие для заранее выбранного товара определенного бренда уже перед самой покупкой.

Теперь путь клиента меняется: пользователи сначала изучают доступные им опции повышенного кэшбэка и уже с учетом этого списка брендов и категорий стараются спланировать покупки. Также клиенты стали активнее изучать доступные бонусы в программах лояльности и концентрироваться на получении скидок или подарков в нужных им категориях и магазинах.

В таких условиях для бизнеса критически важным становится сотрудничество с банками, кэшбэк-сервисами и программами лояльности. Данные «Адмитад» показывают, что тренд со временем только усиливается – в 2024 г. число покупок из этих источников выросло на 8%, а I квартал 2025 г. уже показал рост на 5% год к году.

Для каких бизнесов кэшбэк и программы лояльности наиболее эффективны

Средний чек покупки, привлеченной через кэшбэк-сервис, превысил 4200 руб., а через программу лояльности – 3100 руб. Самые лучшие результаты по средней стоимости привлеченного заказа кэшбэк показывает для пакетных туров (свыше 104 тыс. руб.), инструментов (свыше 40 тыс. руб.), ювелирных изделий и предметов роскоши (свыше 37 тыс. руб.), бронирования отелей (свыше 31 тыс. руб.) и электроники (свыше 23 тыс. руб.).

Чаще всего покупатели ориентируются на кэшбэк или предложения программ лояльности при заказах из этих категорий: электроника — 21%, одежда, обувь и аксессуары — 17%; товары для дома — 14%, автотовары — 7%, бьюти-товары — 6,5%, игрушки и хобби — 5,8%, товары для ремонта — 5,3%, инструменты — 5%, спортивные товары — 5%.

Россияне также активно пользуются бонусами и предложениями кэшбэк-сервисов и программ лояльности, когда планируют путешествия. Свыше 6% всех привлеченных ими покупок приходится именно на бронь отелей, покупку билетов, туров и прочие связанные с туризмом расходы. В 2025 г. рекордсменами по росту покупок через эти источники стали сегменты покупки билетов на поезда и автобусы и бронирование автомобилей.

Почему бренды делают ставку на кэшбэк и лояльность в маркетинге

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Цифровизация

Изменения в поведении самих покупателей – не единственная причина, по которой бизнесы стремятся наладить сотрудничество с банками, кэшбэк-сервисами и программами лояльности. Они предлагают бизнесам множество опций: размещают информацию о них на специальных разделах сайтов и приложений, включают их в акции с повышенным кэшбэком или другими выгодными предложениями, продвигают через SMS, push-уведомления, email-рассылки, баннеры и используют множество других способов коммуникации для привлечения внимания покупателей.

По результатам тестов «Адмитад», одна только опция повышенного кэшбэка на товары бренда в среднем увеличивает показатель retention в четыре-пять раз. По статистике сервиса, бизнесы, товары и услуги которых ведущие банки разместили в своих мобильных приложениях и сайтах, в первый же месяц получили рост числа продаж из партнерского канала на 31%, а GMV покупок – на 18%.

Кроме привлекательных бизнес-показателей есть и менее очевидная причина интереса бизнесов к продвижению через банковский кэшбэк. После ухода эпохи cookies и закручивания гаек от регуляторов, ограничивающих сбор и использование данных пользователей, бренды столкнулись со сложностями в трекинге. Сотрудничество с финансовыми организациями позволяет бизнесам положиться на транзакционный трекинг, который сейчас является одним из самых надежных.

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В будущем транзакционный трекинг и трекинг по чекам будут использоваться еще чаще. В дополнение к ним «Адмитад Лояльность» также делает большую ставку на данные платежных шлюзов и трекинг по мобильному номеру, который использовался при покупке. Эти источники информации о заказах позволяют получать точную информацию и при этом не бояться потери данных из-за блокировщиков рекламы, кросс-девайсных переходов и других препятствий, влияющих на точность трекинга онлайн-заказов.

Учитывая эти факторы и растущую финансовую грамотность россиян, эксперты «Адмитад» ожидают, что по итогам 2025 г. россияне станут еще больше полагаться на кэшбэк и программы лояльности. Доля мотивированных ими покупок может превысить 30%. Российские бизнесы по итогам года усилят фокус на маркетинговом сотрудничестве с финансовыми организациями, чтобы не упустить выгоду от этого тренда.

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