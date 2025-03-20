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Доход российских блогеров от привлечения партнерских продаж за год вырос на 20%

По оценкам экспертов, к середине 2024 г. доходы средних и крупных блогеров упали в среднем на 50% из-за блокировок популярных платформ и снижения маркетинговых бюджетов. Инфлюэнсеры активно ищут альтернативы привычным контрактам с брендами. При этом, по данным «Такпродам», прибыль блогеров, работающих с брендами на партнерских условиях, не только не снизилась, а наоборот – выросла более чем на 20% за 2024 г. Больше всего инфлюэнсеры зарабатывают на привлечении клиентов для маркетплейсов, модных брендов и онлайн-сервисов. Об этом CNews сообщили представители Admitad.

После того как YouTube, I*******m и Tiktok оказались вне досягаемости для большинства российских пользователей, у блогеров наступили тяжелые времена. Интерес брендов к аудитории блогеров не снизился – более 43% россиян признались, что инфлюэнсеры влияют на их поступки, в том числе и покупки. Просто бизнесы в сложный экономический период стали больше работать с теми источниками трафика, эффективность которых проще подсчитать, и сосредоточились на легко измеримых целях – покупках, регистрациях и заявках.

Рекламные бюджеты потекли мимо блогеров, привыкших к фиксированной оплате за контент. Платформа привлечения внешнего трафика для продавцов маркетплейсов «Такпродам» проанализировала более 12 млн заказов, привлеченных создателями контента для российских брендов и выяснила, какие шаги и категории товаров позволили блогерам увеличить заработок.

Какие блогеры выиграли в кризисной ситуации?

Немного проще пришлось тем, у кого уже были Telegram-каналы и сообщества в VK – обе площадки сейчас находятся в топе по привлеченным продажам, интерес к их аудитории у бизнесов очень высок. Например, по подсчетам «Такпродам», продажи через Telegram в России на данный момент вдвое превышают онлайн-заказы, привлекаемые YouTube-авторами.

Скрытой золотой жилой оказался «Яндекс Дзен», сумма продаж через который за последний год выросла на 17% – блогеры поспешили воспользоваться трендом и сейчас активно осваивают площадку.

Средние чеки всех трех площадок существенно выше чем в у их заблокированных коллег. По подсчетам «Такпродам», средний чек заказа, привлеченного из Telegram составляет 9795 руб., из VK – 5939 руб., из «Яндекс.Дзен» – 4354 руб. Средние чеки заблокированных платформ колеблются в диапазоне 2300-2800 руб. Этот фактор заставляет бизнесы еще более активно сотрудничать с блогерами на первых трех площадках.

Бум партнерских продаж

Впрочем, даже развитие на новых платформах не помогло большинству блогеров сохранить доход из-за общего сокращения рекламных бюджетов. Бренды уже перешли на более прозрачные и прогнозируемые каналы привлечения клиентов. Самые прозорливые авторы поспешили вслед за деньгами – многих это привело к партнерскому маркетингу, который предполагает оплату только за результат (покупки, установки и заявки).

Авторам с активной аудиторией эта модель также выгодна: можно не ждать обращения от бренда, а сразу начинать работать с крупными рекламодателями из любой привлекательной ниши – ecommerce, туризм, онлайн-сервисы и так далее. Сумма партнерских продаж, привлеченных блогерами за последний год выросла более чем на 35%. Прибыли инфлюэнсеров, работающих по этой модели, по подсчетам «Такпродам», также выросли на 20%.

Больше всего блогеры-партнеры заработали в 2024 г. на рекламе этих категорий: Товары маркетплейсов – 32%; Одежда, обувь и аксессуары – 15%; Электроника – 12%; Финансовые услуги – 10%; Онлайн-образование – 6%; Спорттовары – 5%; Туризм – 5%; Бьюти-продукты – 4%; Доставка еды – 4%.

Пару последних лет бренды наслаждались наплывом инфлюэнсеров, согласных работать в самой простой и выгодной для них модели. Но рынок эволюционирует, и требования участников постепенно меняются.

«Блогеры быстро разобрались с новым инструментом и стали активно выступать за гибридный подход – оплату и за целевые действия, и за клики. Поэтому с апреля мы начнем тестировать новую модель, в которой они будут получать оплату и за то, и за другое. Доход блогеров существенно возрастет, а бизнесы получат еще больший приток новых инфлюэнсеров и доступ к более широкой аудитории», – отметил Александр Блохин, глава «Такпродам» (входит в экосистему «Адмитад»).

Другим камнем преткновения долгое время были бартеры. Особенно остро стоял этот вопрос для продавцов маркетплейсов, которые приносят блогерам треть от всего их партнерского заработка. «Такпродам» опросила сотни сотрудничающих с ней продавцов, и больше 60% из них отметили бартеры как эффективный инструмент, с которым они хотели бы работать.

Блогеры в бартере тоже заинтересованы и хотели бы получать больше таких предложений от брендов. Проблема в технических деталях – заключении контрактов, отправке товаров, решении юридических и финансовых вопросов. «Такпродам» вышла из этой ситуации за счет упрощения работы с бартерами для своих клиентов. Продавцы и блогеры заполняют свои профили на платформе, первые указывают доступные для бартерного сотрудничества товары, а вторые выбирают самые подходящие для них предложения. Вся бюрократическая и финансовая волокита остается на плечах платформы.

Это подсвечивает общий тренд перехода юридической и финансовой волокиты от рекламодателей и блогеров на сторону платформ-посредников. И те, и другие не хотят тратить ресурсы на подобные вопросы и боятся ошибиться в хитросплетениях рекламного законодательства, в том числе с маркировкой рекламы. В будущем подобная нагрузка все больше будет ложиться на рекламные сервисы.

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