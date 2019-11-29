Исследование Admitad: в преддверии «Черной пятницы» продажи через мессенджеры и соцсети удвоились

В российском подразделении Admitad проанализировали, как различные медиаканалы (веб-мастера) влияют на продажи в российских интернет-магазинах перед главной распродажей года — «Черной пятницей 2019». Для этого в компании проанализировали данные о более 3 млн онлайн-заказов общей стоимостью более 3 млрд руб., которые были оформлены через партнерскую сеть Admitad в ноябре 2019 г.

По собственным данным компании, в период «разогрева» (21-27 ноября) перед «Черной пятницей» веб-мастера Admitad увеличили продажи рекламодателей на 79% (по сравнению с 14-20 ноября). Самый большой темп роста продаж (>100%) среди медиаканалов продемонстрировали мессенджеры (каналы, чаты, группы): продажи рекламодателей выросли на 193% и превысили 18 млн руб. Высокий темп роста также показали продажи через соцсети (+160%, более 32 млн руб.), блоги (+115%, более 67 млн руб.) и YouTube (+113%, более 23 млн руб.). В Admitad отмечают, что такое увеличение продаж связано с ростом доверия покупателей к информации в новых медиаканалах: персонализированным подборкам, рекомендациям, рецензиям от блогеров, владельцев каналов в мессенджерах или пабликов.

По данным Admitad, быстрее всего растет категория «Гипермаркеты» — оборот интернет-магазинов вырос на 277% (более 70 млн руб.), а средний чек удвоился (около 5574 рублей). Скидки и акции также привлекли внимание покупателей к товарам и магазинам парфюмерии и косметики (+253%), спортивных товаров (+131%), одежде и обуви (+129%).

Во время массовых распродаж и акций средний чек с одного заказа обычно сильно снижается из-за скидок со стороны брендов и интернет-магазинов. Однако средний чек с одного заказа через веб-мастеров в партнерской сети Admitad снизился всего лишь на 1%, а в отдельных категориях даже значительно вырос. Так, в категории товаров «Красота и здоровье» средний чек увеличился на 24% и превысил 4452 руб., в цифровой и бытовой технике — на 19% до 12444 руб., а в категории автотоваров — также на 19%, до 13353 руб.