Россияне скупают электронику на фоне глобальных опасений роста цен и дефицита иностранных товаров

По расчетам партнерской сети «Адмитад», в первом полугодии 2024 г. количество онлайн-заказов электроники в мире выросло более чем на 15%, в России же спрос подскочил более чем на 22%. Об этом CNews сообщили представители «Адмитад».

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы мировая электронная промышленность будет расти устойчивыми темпами 3-5% в год. Однако геополитическая обстановка, растущий спрос на электронные компоненты и риски, с которыми сталкиваются производители, заставляют российских потребителей нервничать.

«Адмитад» проанализировал более 15 млн заказов по всему миру и более 500 тыс. заказов в России за 2023 г. и первое полугодие 2024 г. с целью выявить актуальные тенденции в сегменте электроники. В исследовании анализировались как заказы на мировых сайтах брендов и ​​маркетплейсах, так и покупки на локальных площадках— AliExpress, Tefal, Acer, Realme, Samsung, «Яндекс Маркет», Lenovo, Apple, и это лишь некоторые из них.

В первой половине 2024 г. российские покупатели совершили на 22% больше покупок электроники, чем за аналогичный период прошлого года. Расходы на эти заказы также увеличились на 26%. Средний чек заказа из категории электроники в стране сейчас составляет 32 700 руб.. Доля мобильного шопинга в начале 2024 г. немного выросла — с 47% до 50%. В целом, пользователи серьезно подходят к покупке, сравнивая несколько альтернатив как по характеристикам, так и по отзывам.

Адмитад Тенденции на рынке

Дмитрий Клюквин, глава партнерской сети «Адмитад»: «Глобальный всплеск спроса на электронику понятен. Если в 2023 г. некоторые покупатели еще откладывали апгрейд компьютеров и телефонов или покупку новых гаджетов из-за роста цен, то сейчас, похоже, все уже поняли, что удорожание – это не временное явление, и цены явно не пойдут вниз в ближайшем будущем. Как стоимость производства, так и цена сырья для электронных компонентов растут. При этом спрос на них увеличивается, в том числе за счет заказов со стороны госзаказчиков и крупных частных промышленных комплексов. Все эти факторы, конечно, влияют на цены и доступность электроники для рядовых покупателей».

В начале 2024 года беспокойство потребителей еще больше усилилось из-за освещения в СМИ растущей геополитической напряженности вокруг Тайваня, где сосредоточена значительная доля мировой электронной промышленности. По этой причине многие покупатели заявляют, что «хотят купить гаджет сейчас, пока не стало слишком поздно». Несмотря на высокие цены, они опасаются, что их выбор еще больше сузится, и некоторые интересные варианты окажутся недоступны в ближайшем будущем.

По данным «Адмитад», в мире больше всего подскочили покупки в категории «Бытовая техника», спрос на нее в 2024 г. увеличился более чем на 20%. Далее следуют Потребительская электроника (+18%), Компьютеры и офис (+15%), Электронные компоненты и расходные материалы (+7%) и Телефоны и телекоммуникации (+6%). Статистика по покупкам на российском рынке также соответствует этим тенденциям.

Адмитад Рост спроса

Несмотря на бешеный спрос, потребители все равно стараются минимизировать выросшие траты. По подсчетам «Адмитад», доля клиентов, использующих кэшбэк-сервисы при покупке электроники в России выросла как минимум на 10%. Доля промокодов при покупках электроники также выросла с 27% до 30%.

Адмитад Тенденции на рынке сервисов

Контент-платформы, витринные сайты, мессенджеры, контекстная реклама и социальные сети остаются лучшими каналами привлечения продаж брендов электроники в России. Именно на эти источники в 2024 г. будет приходиться до 90% всех заказов в категории. Не остались в стороне от общего ажиотажа и веб-мастера, привлекающие клиентов для рекламодателей за вознаграждение. Рост их выручки в России уже превысил 15% в первом полугодии.

Важно также отметить главную мировую тенденцию, которая только дошла до России – глобальный рост продаж через финансовые витрины. Это сайты, публикующие подборку выгодных вариантов покупки товаров в кредит или рассрочку. В связи с глобальным ростом цен и желанием клиентов как можно скорее обновить свою технику, все больше и больше клиентов обращаются к такой альтернативе. Количество глобальных заказов через эти платформы уже удвоилось в 2024 г.

Хотя ситуация для брендов электроники в России и мире на данный момент выглядит крайне позитивно, продукция стремительно уходит с прилавков – как и любой перегрев рынка, чрезмерная покупательская активность в первом полугодии может привести к незапланированному спаду во втором полугодии. Итоги осенних продаж могут разочаровать бренды, если общая масса покупателей удовлетворит спрос в первые несколько месяцев года. Компании должны учитывать эту вероятность при планировании деятельности и составлении бюджета.