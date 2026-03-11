Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Синельников Алексей


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake 1
24.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС 1
18.04.2019 Покупки россиян в Telegram за время блокировки выросли в семь раз 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Синельников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2695 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 413 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 21 1
Траектория технологий 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2767 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32394 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4660 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23529 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8609 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32153 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3296 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13741 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11395 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1925 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2318 1
AdTech - Баннеры - CPA - Cost Per Action - Оплата за действие 37 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 188 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5729 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1566 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 230 1
Rakuten Viber 657 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 81 1
Симбирцев Борис 1 1
Шутенко Полина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159398 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 1
Россия - СФО - Новосибирск 4732 1
Испания - Королевство 3779 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18467 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53681 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46297 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18903 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26202 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4955 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6453 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1842 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 995 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 979 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 132 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837