Получите все материалы CNews по ключевому слову
Синельников Алексей
СОБЫТИЯ
Синельников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2695 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 413 1
|Admitad Projects - Адмитад Проджектс 21 1
|Траектория технологий 8 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2767 1
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 296 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1246 1
|Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 230 1
|Rakuten Viber 657 1
|UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 81 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424503, в очереди разбора - 726860.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.