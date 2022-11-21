Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Admitad запустила платформу для поиска и размещения рекламных интеграций Marketplace X

Admitad, поставщик ИТ-решений, специализирующийся на Performance Marketing, запустил новую платформу для поиска и размещения рекламных интеграций — Marketplace X. Его запуск значительно увеличит возможности получения дохода как для брендов, так и для рекламных площадок в России. Этот шаг продолжает объявленную в начале года стратегию Admitad по инвестированию от $75 млн до $100 млн 2025 г.

Admitad направит эти инвестиции на разработку и запуск новых партнерских инструментов и сервисов, открытие новых офисов и расширение инфраструктуры компании в приоритетных странах и регионах.

Marketplace X помогает рекламодателям находить владельцев трафика (блогеров, онлайн-СМИ, Telegram-каналы и других веб-мастеров), договариваться о платных интеграциях и запускать маркетинговые кампании в дополнение к сотрудничеству по CPA. Участники могут предварительно согласовать фиксированную оплату интеграций.

Варианты размещения могут быть различными: баннеры на веб-сайте, рассылка по базе, спонсорские публикации в социальных сетях и многое другое, в основе чего лежит контент как один из наиболее эффективных рекламных инструментов.

Платформа Marketplace X разделена на две доски объявлений с простой навигацией: одна для рекламодателей, другая — для владельцев трафика. Рекламодатели могут публиковать запросы на необходимые им услуги, а веб-мастера могут делиться предлагаемыми сервисами. Обе стороны могут просматривать предложения друг друга и общаться с потенциальными партнерами.

До создания Marketplace X менеджеры Admitad уже помогли более чем 50 рекламодателям и 150 партнерам начать дополнительное сотрудничество в дополнение к их работе по CPA через платформы компании, что дало ценные результаты для всех вовлеченных сторон. Постоянно растущий спрос на такие возможности стал движущей силой создания Marketplace X — открытой платформы для рекламодателей и веб-мастеров, где они могут найти дополнительные возможности для заработка и продвижения.

Какие цифровые продукты можно купить со скидкой 50% при поддержке государства
Поддержка ИТ-отрасли

«Marketplace X — это универсальная платформа для всех рекламных возможностей, которая дает рекламодателям доступ к надежным, проверенным рекламным площадкам. Это позволяет веб-мастерам получать прямые предложения от рекламодателей, открывать новые источники дохода и диверсифицировать свои прибыли. При этом оплату они получают в течение двух дней, поскольку Admitad работает с рекламодателями по предоплате. В первые дни после запуска на Marketplace X зарегистрировались сотни рекламодателей и веб-мастеров, и мы ожидаем, что наша база активных пользователей достигнет отметки в 10 тыс. в течение года», — сказал Артем Озерков, руководитель департамента партнерских сервисов Admitad.

К концу года Admitad планирует дополнительно инвестировать несколько сотен тысяч долларов в развитие Marketplace X. Это поможет ускорить внедрение многих передовых инструментов в рамках платформы и постоянно улучшать качество обслуживания.

Marketplace X уже доступен для использования внешними клиентами, которые еще не работали с Admitad.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС, «Билайн», «Яндекс» и VK помогут властям контролировать интернет-рекламу

Госсектор подкрадывается к рекламе. ВТБ и «Ростелеком» купили половину платформы MediaSniper

«Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще