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Admitad выплатит $300 тысяч сотрудникам с уволенными из-за кризиса родными

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Международная партнерская сеть Admitad запустила программу поддержки для близких родственников сотрудников. Работник, родители или супруг которого потеряли работу из-за карантина и кризиса, может обратиться в фонд компании за компенсацией в $1000.

О необходимости такого фонда поддержки в Admitad задумались после одного из регулярных опросов сотрудников. Вопрос об их психическом комфорте на удаленной работе показал, что уровень стресса в апреле вырос. Вскоре стала ясна и причина - в новом опросе 20% сотрудников отметили, что столкнулись с увольнением близких из-за кризиса.

«В это непростое время мы не только не уменьшаем зарплаты сотрудников, но и заботимся об их психологическом здоровье. Тяжело концентрироваться на работе, когда у близких тебе людей проблемы, в том числе финансовые. Именно поэтому мы решили создать такой фонд. Мы ценим человеческие ресурсы и надеемся, что этот небольшой вклад поможет многим работникам легче пережить кризис», - сказал Александр Бахманн, CEO Admitad.

Программа распространится на офисы Admitad во всех странах и будет действовать в период с 1 мая до 1 августа. Партнерская сеть приглашает и другие бренды присоединиться к этой инициативе и поддержать своих сотрудников и их семьи.

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