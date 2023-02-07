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Цифровизация
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Платформа «Цунами О2» упростит страховым компаниям процесс записи клиентов в клиники по ДМС

Российская ИТ-компания «Инносети» представила новый продукт, повышающий сервис страховой компании в рамках обслуживания клиентов ДМС — «Цунами О2». Платформа обеспечивает единый цифровой канал взаимодействия между страховыми компаниями и клиниками. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Одна из возможностей, которая теперь есть у страховых компаний с «Цунами О2», — управлять записями по ДМС в реальном времени. Это разгружает колл-центр и помогает страховщику эффективно распределять клиентов по клиникам. Решение также позволяет сократить операционные расходы до 50% и на 20% снижать убыточность страховых расходов по ДМС.

Внедрение «Цунами О2» также повышает уровень клиентского сервиса. Благодаря модулю «Регистратура» владельцы полисов ДМС теперь могут записываться на прием к врачу через страховую компанию за один звонок. При этом, если раньше на запись и согласование приема по ДМС могло уходить до нескольких дней, то сейчас процесс занимает не больше трех минут, и пациент сразу получает подтверждение записи.

Цифровизация делает работу с пациентами проще и для клиник. Они автоматически получают от страховой компании заявку пациента на прием, могут управлять временем слотов по записям и экономить на трудозатратах сотрудников колл-центра.

В ближайших планах — подключение к «Цунами О2» онлайн-записи через мобильное приложение страховщика. Это позволит клиентам осуществлять запись на прием без звонков в клинику или страховую компанию.

В погоне за трендом на супераппы
Цифровизация

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«Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России. С июля 2018 г. — резидент особой экономической зоны в Калининградской области, один из крупнейших налогоплательщиков Калининградской области, совокупные налоговые отчисления компании за 2021 г. составили более 486 млн руб. «Инносети» создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети.

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