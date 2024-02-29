Объем застрахованных грузоперевозок, сопровождаемых цифровой платформой «Цунами», увеличился на 15%

Совокупный объем застрахованных грузоперевозок, сопровождаемых с помощью платформы «Цунами», за 2023 г. увеличился до 27 млн единиц по сравнению с почти 23,5 млн годом ранее, то есть на 15%. Такие данные приводят аналитики компании «Инносети» — разработчика цифровой платформы сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами». В топ-3 страховых компаний, наиболее активно использовавших ее для расчета страховой премии, вошли АО «СОГАЗ», АО «Совкомбанк страхование» и ООО «Абсолют Страхование». Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Цифровое страхование в логистике становится все более востребованным и уверенно вытесняет традиционные методы администрирования страхования с объявленной стоимостью. Этому способствуют трансформация российского рынка транспортно-логистических услуг, усложнение логистических маршрутов, рост стоимости и частоты рисков, а также появление новых неочевидных рисков.

В 2023 г. страховые компании — клиенты платформы — увеличили объем страховых премий, рассчитанных с помощью «Цунами», на 43%, что подтверждает повышение востребованности цифрового страхования в логистике. Крупнейшим сегментом в сопровождении на платформе традиционно стало страхование грузов — 7,3 млрд руб. против 5 млрд руб. в предыдущем периоде. Наибольший прирост показало страхование ответственности перевозчика — объем рассчитанной страховой премии вырос в 6,6 раза, что отражает рост стоимости и частотности рисков.

В 2023 г. страховым компаниям — клиентам «Цунами» — стало доступно сопровождение дополнительных видов страхования по категориям: «вагоны», «КАСКО», и «грузы и финансовые риски». За счет запуска такого функционала платформа помогает страховым компаниям наращивать базу страхователей в качестве новых клиентов. Объем страховой премии, рассчитанный с помощью «Цунами», по этим видам составил уже почти 6 млн руб.

С помощью «Цунами» страховые компании получают возможность полностью оцифровать страховые процессы после заключения договора до момента урегулирования страхового случая, в том числе платформа помогает оптимизировать и сделать прозрачным страхование грузоперевозок, сократить время на урегулирование претензий от нескольких дней до трех минут. Сегодня на ней работают восемь из 15 крупнейших страховых компаний России.

Все большее проникновение ИТ-технологий в страхование логистики упрощает и удешевляет процессы для страховщиков, увеличивает скорость урегулирования. В перспективе ближайших лет цифровизация откроет страховым компаниям еще больше возможностей для снижения отраслевых рисков и улучшения качества обслуживания.

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, включая блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. ИТ-компания «Инносети» является плательщиком налогов в бюджет Калининграда.

«Инносети» — создатель блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 130 транзакций в секунду. «Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Платформа «О2» разработана российской ИТ-компанией «Инносети» в 2022 г. и представляет собой единый цифровой канал по ДМС между страховой компанией и медицинскими учреждениями. «О2» — это экосистема для страховых компаний в сфере медицины с набором продуктов, снижающих затраты по операциям с клиниками, аптеками, стационарами и другими партнерами медицинского профиля. Платформа обеспечивает прямую интеграцию с медицинскими информационными системами и возможность интеграции с ИТ-системами страховой компании.

Головной офис компании «Инносети» находится в Калининграде. По состоянию на февраль 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.