Российские роботы отправятся работать в полицию эмирата Аджман в ОАЭ

Российский сервисный робот «Промобот», созданный одноименной пермской компанией, начал работу в офисе полиции города Аджман в октябре 2022 г. Проработав год в других эмиратах ОАЭ, руководство полиции приняло решение об официальном включении робота в инфраструктуру объекта и дальнейшем масштабировании данного опыта на территории эмирата Аджман. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями объектов полиции, измерение температуры и охрана правопорядка. Робот может общаться на английском и арабском языках. По словам разработчиков, российский «Промобот» — единственный в мире сервисный робот, который говорит по-арабски.

«В течение года мы тестировали и дорабатывали все системы и внутренней интеграции робота в инфраструктуру участка и остались довольны результатом. Робот действительно помогает разгрузить сотрудников полиции от рутинной патрульной работы и ограничивает контакты между людьми. Полицейские всегда находятся в условиях принятия важнейших решений — и мы не можем допустить, чтобы на их работу влияли внешние факторы. От этого зависит безопасность, здоровье и даже жизни граждан», — сказал Сухаил Аль-Хаили, исполнительный директор полиции города Аджман.

робот «Промобот»

Чтобы робот эффективно выполнял обязанности, создатели робота, совместно с полицией ОАЭ, разработали специальную лингвистическую базу, которая содержит несколько тысяч вопросов и ответов, а также систему распознавания лиц. «Промобот» «знает в лицо» всех сотрудников полиции, посетителей и разыскиваемых преступников.

Робот также оборудован датчиками препятствий, разработанными инженерами «Промобот», и бесконтактным термометром. С помощью датчиков робот может свободно передвигаться и патрулировать объекты, объезжая препятствия, а бесконтактный термометр позволяет роботу контролировать температуру сотрудников и посетителей отделов полиции.

«Для нас это не первый подобный опыт разработки: наши роботы уже трудятся в полиции Казахстана, российских МФЦ, отделениях сотовой связи в Турции, Национальном банке Омана, где выполняют похожие задачи, — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. — В этой должности робот исключает все так называемые “ошибки человеческого фактора” — он не устает, не грубит посетителям, не опаздывает на работу, а самое главное — никогда не ошибается. Человек может забыть ответ на определенный вопрос или по невнимательности неверно измерить температуру, а робот — никогда. Это невозможно».

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ Безопасность

Это не первый российский робот на аравийском полуострове. Роботов из Перми уже можно встретить в Дубай Молле (ОАЭ) — самом большом торговом центре мира, Национальном банке Омана, сети клиник в Кувейте и школах Саудовской Аравии.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.