Разделы

Техника
|

IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $211,51 млн.

Рынок систем хранения данных вырос на 34,2% в денежном выражении от года к году, хотя объем поставленных емкостей снизился на 12,3% по отношению к III кварталу 2020 г. Об этом CNews сообщили представители IDC.

По итогам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei, Yadro и Dell Technologies с долями в 39,1%, 20,9% и 9,5% в денежном выражении соответственно. По объему поставленных мощностей лидером является компания Yadro, за ней следуют компании Huawei и Dell Technologies.

Системы среднего класса традиционно оставляют основу рынка с долей в 53,9% в денежном выражении. Доли систем на базе флэш-накопителей и гибридных систем составили в денежном выражении 41,9% и 34,1% соответственно.

«Рынок систем хранения данных в целом продемонстрировал хорошую динамику роста, несмотря на некоторое падение объема поставленных емкостей. Основные инвестиции наблюдались со стороны финансового, телекоммуникационного и государственного секторов. Предприятия розничной торговли и облачные провайдеры также наращивали инвестиции в высокопроизводительные системы», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

***

IDC – поставщик информации и консультационных услуг, организатор мероприятий на рынках информационных технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии. Более 1100 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. IDC – дочернее предприятие IDG. Российское представительство IDC было открыто в 1995 г. IDC Russia ежегодно публикует более 30 исследований и проводит около 20 мероприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

«Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена

«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022