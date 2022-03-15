IDC: итоги IV квартала 2021 г. на российском рынке СХД

По результатам исследования IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в IV квартале 2021 г. на российский рынок было поставлено внешних систем хранения данных на общую сумму $211,51 млн.

Рынок систем хранения данных вырос на 34,2% в денежном выражении от года к году, хотя объем поставленных емкостей снизился на 12,3% по отношению к III кварталу 2020 г. Об этом CNews сообщили представители IDC.

По итогам квартала на российском рынке внешних систем хранения данных лидируют компании Huawei, Yadro и Dell Technologies с долями в 39,1%, 20,9% и 9,5% в денежном выражении соответственно. По объему поставленных мощностей лидером является компания Yadro, за ней следуют компании Huawei и Dell Technologies.

Системы среднего класса традиционно оставляют основу рынка с долей в 53,9% в денежном выражении. Доли систем на базе флэш-накопителей и гибридных систем составили в денежном выражении 41,9% и 34,1% соответственно.

«Рынок систем хранения данных в целом продемонстрировал хорошую динамику роста, несмотря на некоторое падение объема поставленных емкостей. Основные инвестиции наблюдались со стороны финансового, телекоммуникационного и государственного секторов. Предприятия розничной торговли и облачные провайдеры также наращивали инвестиции в высокопроизводительные системы», – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем, IDC в России и СНГ.

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