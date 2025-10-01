Платформа Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России

Cloud.ru Evolution Stack, модульная платформа для создания частного, гибридного или распределенного облака, получила сертификат ФСТЭК России. Таким образом, Cloud.ru Evolution Stack стала первой в России платформой, объединяющей высокий уровень требований к безопасности по официальным стандартам регулятора и преимущества публичного облака.

Евгений Колбин, генеральный директор провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Сертификация открывает возможность использовать Cloud.ru Evolution Stack в проектах с самыми строгими требованиями к защите данных, в том числе таких как государственная технологическая платформа «ГосТех», а также в организациях с требованиями РРПО и ФСТЭК России».

Cloud.ru Evolution Stack разворачивается в дата-центре клиента или на распределенных объектах и позволяет гибко объединять публичное облако Cloud.ru Evolution с on-premise-инфраструктурой. Платформа включает технологии виртуализации, хранения, сетей (SDN) и контейнеризации, поддерживает управление сторонними платформами виртуализации, в том числе отечественными. Платформа сохраняет весь набор возможностей публичного облака и позволяет мгновенно выделять ресурсы, пользоваться встроенными сервисами IAM, централизованным логированием и мониторингом, а управление при этом полностью автоматизировано. Кроме того, платформа имеет собственный биллинг, маркетплейс приложений сторонних вендоров и хранилище S3 — все это теперь доступно даже в средах с максимальными требованиями к защите данных.

Сертификат ФСТЭК России подтверждает полное соответствие продукта Cloud.ru Evolution Stack требованиям регулятора к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия. А также требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации и контейнеризации по 4 классу защиты и техническим условиям.

Наиболее востребованные отрасли применения Cloud.ru Evolution Stack — государственные, финансовые организации и банки, медицинские учреждения, предприятия ТЭК, тяжёлой промышленности, химической отрасли, телеком и транспорта, информационные системы которых могут принадлежать ЗОКИИ 1 категории значимости, ГИС 1 класса защищенности, АСУТП 1 класса защищенности, ИСПДн УЗ-1 и ИС общего пользования II класса.