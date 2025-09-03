Разделы

Облака
|

В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru представил новую функциональность Magic Link, расширяющую возможности сервиса Magic Router. Она позволит организовывать сетевую связность между облачными ресурсами, созданными в разных проектах облачной платформы одного клиента или даже разных клиентов, без использования интернета. Услуга уже доступна в режиме Private Preview, и до конца квартала будет доступна всем клиентам в режиме Public Preview.

Сервис Magic Router позволяет управлять сетевой связностью между ресурсами внутри облачной инфраструктуры клиентов в платформе Cloud.ru Evolution, а также между ресурсами облачной инфраструктуры Evolution и внешними сетями. Он позволяет настроить маршрутизацию между VPC-сетями платформы Cloud.ru Evolution, между VPC-сетями и on-premise инфраструктурой клиента, а также между VPC-сетями и ресурсами, развернутыми на платформах Cloud.ru Advanced и Облако VMware. С появлением функциональности Magic Link стало возможным настраивать маршрутизацию между ресурсами разных проектов и клиентов.

Теперь компании могут безопасно и гибко объединять облачные ресурсы, созданные в разных проектах или подразделениях, а также между головными и дочерними организациями, не прибегая к прокладке дополнительных каналов связи или затрагивая интернет-инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных корпоративных заказчиков и холдингов, у которых облачная инфраструктура распределена по разным организациям и проектам. Пользователи могут самостоятельно настраивать маршруты в личном кабинете на платформе Cloud.ru Evolution в режиме self-service, без привлечения инженеров поддержки провайдера.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

VMware разрешила использовать свой софт в боевых подводных лодках без угрозы его превращения в тыкву

Управление проектами

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В Китае появилась масса ненужных вычислительных ресурсов. Для их продажи создается государственное мегаоблако

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: