В облаке Cloud.ru Evolution появится новая функциональность для организации сетевой связности между облачными ресурсами разных проектов и компаний

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru представил новую функциональность Magic Link, расширяющую возможности сервиса Magic Router. Она позволит организовывать сетевую связность между облачными ресурсами, созданными в разных проектах облачной платформы одного клиента или даже разных клиентов, без использования интернета. Услуга уже доступна в режиме Private Preview, и до конца квартала будет доступна всем клиентам в режиме Public Preview.

Сервис Magic Router позволяет управлять сетевой связностью между ресурсами внутри облачной инфраструктуры клиентов в платформе Cloud.ru Evolution, а также между ресурсами облачной инфраструктуры Evolution и внешними сетями. Он позволяет настроить маршрутизацию между VPC-сетями платформы Cloud.ru Evolution, между VPC-сетями и on-premise инфраструктурой клиента, а также между VPC-сетями и ресурсами, развернутыми на платформах Cloud.ru Advanced и Облако VMware. С появлением функциональности Magic Link стало возможным настраивать маршрутизацию между ресурсами разных проектов и клиентов.

Теперь компании могут безопасно и гибко объединять облачные ресурсы, созданные в разных проектах или подразделениях, а также между головными и дочерними организациями, не прибегая к прокладке дополнительных каналов связи или затрагивая интернет-инфраструктуру. Это особенно актуально для крупных корпоративных заказчиков и холдингов, у которых облачная инфраструктура распределена по разным организациям и проектам. Пользователи могут самостоятельно настраивать маршруты в личном кабинете на платформе Cloud.ru Evolution в режиме self-service, без привлечения инженеров поддержки провайдера.