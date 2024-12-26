Аналитика MWS: отечественный рынок облачных сервисов за 2024 год вырос на 32%

«МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС), провела исследование Perspectives of IT-market 2024, посвященное анализу ИТ-рынка в 2023 г. и прогнозу его развития в 2024 г. Согласно его результатам, отечественный рынок облачных сервисов продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих сегментов ИТ-рынка, значительно опережая среднегодовой темп роста всего ИТ-рынка (19%). По итогам 2024 г. объем облачного рынка достигнет 168,1 млрд руб. За год рынок вырос на 32%.

Облачные технологии не только обеспечивают гибкость и масштабируемость, но и служат базой для создания cloud-native-продуктов и услуг, что подтверждает их растущую роль на рынке и стремительное внедрение в различные отрасли. Под облачными сервисами понимаются сегменты Infrastructure-as-a-Service (IaaS) и Platform-as-a-Service (PaaS).

Объем рынка laaS/PaaS в 2023 г. составил 127,3 млрд руб. При этом рекомендуется оценивать laaS и PaaS совместно, поскольку отчуждаемые PaaS (agnostic-solutions) практически не представлены на российском рынке. Тем не менее для детализированного анализа в рамках исследования была произведена разбивка, согласно которой на долю laaS приходится 83% от общего объема, а на PaaS — 17%.

Важным аспектом для оценки вклада laaS/PaaS в ИТ-рынок является доля облака от объема вертикалей Software и Hardware. В 2023 г. данный показатель вырос в полтора раза за пять лет и проникновение облачных сервисов в вертикали программного и аппаратного обеспечения в 2023 г. составило 7,3%. По прогнозу экспертов MWS, данный показатель будет увеличиваться в ближайшее время и в 2024 г. достигнет 7,7%.

Долю laaS/PaaS корректно рассчитывать не только от программного обеспечения, но и от аппаратного. Несмотря на то, что облачные продукты позволяют конечным пользователям гибко управлять серверным оборудованием, основа этих продуктов – физическая инфраструктура, включая серверы, системы хранения данных, сети и другие аппаратные ресурсы. Доля стоимости, которую создает виртуализированная инфраструктура в структуре выручки облачных провайдеров, обычно достигает 90%.

На российском рынке также наблюдается активное внедрение частных облаков и растущий тренд на гибридные сценарии, при которых инфраструктура располагается как в облаке, так и в собственных дата-центрах. По предварительным оценкам, доля компаний, работающих в гибридном формате, варьируется от 15% до 50% среди тех, кто уже использует облачные решения.

Одним из главных трендов на российском облачном рынке является AI Cloud. К концу 2024 г. AI Cloud будет составлять не менее 80 млрд руб. и продолжит расти со среднегодовым темпом роста 2024-2028 более 40%. С точки зрения структуры в 2024 г. более 80% рынка AI Cloud формируется за счет вертикали Hardware, менее 20% приходится на вертикали Software и IT-Services в составе Managed Services. Стоит отметить, что данная пропорция будет сохраняться, и структура рынка AI Cloud не изменится.

Методология исследования Perspectives of IT-market 2024 основана на анализе выручки топ-1000 крупнейших ИТ-компаний России, что позволяет эффективно оценить размер и структуру рынка с точки зрения реальной финансовой деятельности ведущих участников рынка. Исследование включает в себя: структуру ИТ-рынка, сравнение российского и глобального ИТ-рынков, оценку объема сегментов ИТ-рынка с глубокой декомпозицией, прогноз развития вертикалей и сегментов до конца 2024 года, консолидацию и покрытие топ-компаниями соответствующих направлений. Полная версия исследования выйдет 27 декабря 2024 г.