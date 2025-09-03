Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось собственным сервисом для безопасного удаленного подключения к облаку

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о запуске собственного облачного VPN-сервиса Evolution VPN. Сервис представляет собой защищённую сеть, позволяющую пользователям удалённо подключаться к инфраструктуре облака и получать безопасный доступ к ресурсам, расположенным внутри корпоративной сети или виртуального частного облака (VPC). Это решение обеспечивает конфиденциальность, целостность и безопасность передаваемых данных между пользователями и облачными ресурсами. Об этом провайдер рассказал на собственной технологической конференции GoCloud Tech.

Evolution VPN подойдет компаниям любого размера, которым важны простота управления, гибкость и интеграция с другими инструментами, ищущим надежные и производительные VPN-решения в облаке. Также решение будет полезно и независимым ИТ-специалистам: сетевым администраторам, DevOps-инженерам, системным администраторам и разработчикам, ответственным за развертывание и обслуживание приложений и сервисов.

VPN в облачных платформах необходим в различных сценариях, когда требуется обеспечить безопасность, интеграцию и управление сетевыми ресурсами: для интеграции локальных серверов и сетей с облачными ресурсами – VPN обеспечивает безопасное и зашифрованное соединение, защищающее данные от перехвата; компаниям, которые используют как локальные, так и облачные ресурсы, VPN помогает создать единую гибридную архитектуру, позволяя безопасно передавать данные между различными средами; для передачи конфиденциальных данных между облачными и локальными системами или между разными облачными провайдерами – VPN обеспечивает их защиту, минимизируя риск несанкционированного доступа; при использовании нескольких облачных сервисов от разных провайдеров – VPN помогает создать единое и безопасное, централизованно управляемое сетевое пространство.

Новый сервис будет доступен пользователям платформы Cloud.ru Evolution в режиме Private Preview в ближайшие дни, и до конца года будет переведен в общий доступ.