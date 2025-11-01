ITGlobal.com запустил платформу AI Cloud для интеграции ИИ-сервисов в корпоративные процессы

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) запустил решение AI Cloud — облачную платформу для развертывания ИИ-сервисов в корпоративной среде. Решение позволяет компаниям внедрять технологии искусственного интеллекта с сохранением контроля над данными, возможностью кастомизации под бизнес-задачи и быстрой интеграцией с корпоративными системами. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Внедрение решений на базе ИИ становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности бизнеса. Этот тренд подтверждается динамикой российского рынка: по данным НЦРИИ и ВЦИОМ, уровень использования технологий искусственного интеллекта в организациях вырос с 20% в 2021 г. до 43% в 2024 г., а затраты на их внедрение увеличились почти на 40% за последний год. Запуск AI Cloud стал ответом ITGlobal.com на этот растущий спрос.

Платформа AI Cloud объединяет вычислительные ресурсы, набор ИИ-моделей и инструменты интеграции. Заказчики могут начать работу с готовыми сервисами или развернуть собственные решения на базе открытых языковых моделей через API.

Платформа предлагает максимальный выбор современных ИИ-моделей, включая популярные LLM: gemini-2.5-pro, claude-opus-4-1-20250805-thinking-16k, gpt-5-high, kimi-k2-0711-preview, deepseek-r1-0528 и др.

Инфраструктура платформы построена на графических ускорителях Nvidia RTX 6000 Blackwell Server Edition, H200, Nvidia A100/A800, Nvidia L40S.

В состав AI Cloud входят четыре базовых сервиса:

– Хостинг больших языковых моделей. Позволяет развернуть в облаке заказчика открытые LLM для создания специализированных ИИ-помощников с дообучением на внутренних данных.

– Распознавание текста (OCR). Извлекает структурированные данные из сканов, фотографий и PDF-файлов, распознает рукописный текст и таблицы для автоматизации обработки документов.

– Секретарь совещаний. Расшифровывает аудиозаписи, создает структурированные протоколы встречи с выделением решений и поручений. Система определяет спикеров и формирует тайм-коды.

– Антиспам. Фильтрует входящую почту на основе анализа содержания писем, выявляет фишинг и спам-рассылки с возможностью дообучения на корпоративных данных.

AI Cloud обеспечивает контролируемое взаимодействие сотрудников с ИИ: все запросы идут через управляемые компанией сервисы, фиксируются и находятся под контролем, что минимизирует риск утечки конфиденциальной и чувствительной информации.

«Бизнес стремится использовать возможности искусственного интеллекта для ускорения процессов и получения конкурентных преимуществ. AI Cloud предоставляет готовую инфраструктуру для работы с ИИ-технологиями — компании не тратят ресурсы на создание решений с нуля, получают доступ к набору сервисов на базе больших языковых моделей и могут адаптировать их под специфику своей отрасли», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.