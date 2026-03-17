Торговая сеть Metro выбрала Cloud.ru для работы c облачными и ИИ-сервисами

Cloud.ru стал облачным и ИИ-провайдером российского подразделения Metro, одной из крупнейших в мире сетей мелкооптовой торговли. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера. Компания использует облачную инфраструктуру для работы ИТ-систем, а также ИИ-сервисы Cloud.ru для дообучения больших языковых моделей. Всего на облачных мощностях провайдера размещены сотни сервисов и десятки терабайт данных.

Metro в России управляет более 90 торговыми центрами в 51 регионе страны. Миграция в российское облако — часть стратегии Metro по локализации ИТ-инфраструктуры. Компании требовались зрелые IaaS и SaaS-сервисы, чтобы перенести в облако весь ИТ-ландшафт: B2B-витрину, системы сборки, управления мастер-данными, ценообразования и другие. По итогам конкурентного анализа облачных провайдеров России, Metro остановила свой выбор на Cloud.ru.

Основной задачей стал оперативный перенос BI-системы на Data Warehouse Service, так как предыдущий зарубежный вендор объявил о прекращении работе в стране. Всего в облаке Cloud.ru было размещено порядка 50 ТБ «сырых» данных, или 10 тыс. таблиц и 2 тыс. скриптов.

Дополнительно Metro использует инфраструктуру Cloud.ru c GPU для внедрения больших языковых моделей (LLM), а также Evolution Managed RAG — сервис для обогащения языковой модели данными.

«Metro — компания со зрелой IT-инфраструктурой, но мы непрерывно развиваем бизнес и экспериментируем с новыми инструментами, включая AI. Сервис Cloud.ru AI Factory обеспечивает легкий старт для работы с генеративным нейросетями, масштабируемые ресурсы и гарантированный уровень безопасности, что особенно важно для крупного бизнеса. Metro продолжит сотрудничать с Cloud.ru, наращивая облачные ресурсы и подключая новые сервисы», — сказал IT-директор Metro Антон Антоничев.

«Команды Metro и Cloud.ru выполнили миграцию колоссального массива данных всего за три месяца, что позволило сохранить бесперебойную работу по подготовке корпоративной отчетности и избежать сбоев в ключевых бизнес-процессах. Мы не просто предоставляем инфраструктуру и сервисы, а отталкиваемся от конкретных задач и целей клиента и находим оптимальное решение», — сказал директор направления по работе с ключевыми клиентами Cloud.ru Никита Горбачевский.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/