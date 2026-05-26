Разработчик главного отечественного Linux подался в нейросети. Инвестировано 100 миллионов, открыто новое направление бизнеса

«Группа Астра», создатель самого известного российского дистрибутива Linux, открыла новое направление бизнеса, посвященное нейросетям и названное «Астра ИИ». Первый шаг – покупка значительной части компании AiB по разработке нейросетей – инвестиции составили около 100 млн руб.

От Linux к нейросетям

«Группа Астра», разработчик самой известной российской настольной ОС Astra Linux, сообщила CNews о запуске нового самостоятельного направления бизнеса. Оно получило название «Астра ИИ» и напрямую связано с искусственным интеллектом.

Аналогичное название получил и доверенный ИИ компании, который будет работать внутри ИТ-периметра заказчиков.

Как сообщили CNews в «Группе Астра», создание «Астра ИИ» – это не расширение продуктовой линейки, а «формирование отдельного технологического контура внутри экосистемы: от инфраструктуры и защищенного облака до прикладных решений для автоматизации бизнес-процессов, работы с корпоративными знаниями, документами и данными».

Запуск нового направления бизнеса начался с покупки доли в компании AiB, которая работает в сфере искусственного интеллекта. «Ведомости» со ссылкой на сооснователя компании «МойОфис» Дмитрия Комиссарова пишут, что покупка могла обойтись приблизительно в 100 млн руб.

«Именно эта сделка позволяет новому направлению опираться не только на инфраструктурную базу группы, но и на готовую экспертизу в создании промышленных ИИ-решений», – сообщили CNews представители «Группы Астра».

Официальная причина

В «Группе Астра» рассказали CNews, что все решения, объединенные под новым брендом «Астра ИИ», «ориентированы на эксплуатацию внутри периметра компании, совместимость с отечественным инфраструктурным ПО и последующую сертификацию ключевых компонентов по требованиям регуляторов».

«Вхождение в «Группу Астра» команды АИБ усиливает эту стратегию практическим опытом. Объединение насчитывает более 50 специалистов, значительная часть которых — выпускники МГТУ им. Н. Э. Баумана. Компетенции команды охватывают мультиагентные системы, машинное обучение, предиктивную аналитику, оптимизацию больших языковых моделей и разработку прикладного ПО. Специалисты работают с временными рядами, табличными данными, естественным языком, текстовыми массивами и голосовыми сообщениями», – добавили в «Группе Астра».

Что известно об AiB

Согласно сервису «Контур.Фокус», AiB – это ООО «АИБ», основанное в Москве в марте 2022 г. с уставным капиталом 13,5 тыс. руб. Ее основной вид деятельности – разработка ПО (код ОКВЭД – 62.01).

«Группа Астра» купила в AiB 26-процентную долю через свое дочернее предприятие «Астра Инвестиции». Продавцами выступили другие совладельцы: доля Андрея Гантимурова сократилась с 33,3% до 24,64%, а доля генерального директора AiB Владимира Нелюба уменьшилась с 66,7% до 49,36%.

«Ведомости» отмечают, что Владимир Нелюб связан с «Группой Астра». Ранее он занимал в ней пост директора по науке и искусственному интеллекту. СЕО компании «АИБ» он стал в марте 2026 г.

Выручка AiB по итогам 2025 г. составила 93,3 млн руб., что меньше на 68% по сравнению с 2024 г. Чистая прибыль компании за 2025 г. – 42,3 млн руб., а в 2024 г. она составляла 237,4 млн руб. Столь радикальный обвал основных финансовых показателей представители AiB на момент выпуска материала не комментировали.

За четыре года существования AiB пока не успела стать значимым участником рынка. Руководитель направления ИИ Cloud.ru Дмитрий Юдин называет компанию «нишевым игроком». Он сообщил «Ведомостям», что ее флагманский продукт – это low-code платформа RAZUM AI, предназначенная для обучения и использования ML-моделей.

Компания также является ответчиком по арбитражному делу на 11 млн руб. Иск против нее в декабре 2025 г. подала компания «Рэлэкс». Дело № А40-345526/2025 «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда».

Не останавливаться на достигнутом

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники в «Группе Астра», компания рассматривает возможность наращивания своей доли в AiB. Все будет зависеть от результатов ее работы, но пока существует вероятность, что «Группа Астра» увеличит свою долю до контрольной, то есть она может превысить 50%.