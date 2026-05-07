Разделы

Цифровизация
|

ITGlobal.com запустил AIaaS: API-шлюз для LLM с контролем и данными в России

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил сервис «AI как услуга» (AIaaS) — управляемую платформу для подключения российских и зарубежных LLM. Решение представляет собой API-шлюз с единой точкой управления доступом и защитой корпоративных данных в соответствии с требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и «Яндекса», к 2030 г. ожидаемый экономический эффект от ИИ может составить 7,9 – 12,8 трлн руб. в год, что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП России.

При этом внедрение LLM сопряжено с определенными рисками. Организации сталкиваются с необходимостью обеспечивать контроль при работе с чувствительной информацией, а также строго соблюдать требования регуляторов при обработке персональных данных. Другая проблема — неконтролируемые подписки на множество ИИ-сервисов и связанные с этим затраты.

«При внедрении LLM в процессы крупного бизнеса на первый план выходит не только выбор подходящих моделей, но и управляемость и защита данных. Если сотрудники используют публичные нейросети, резко возрастают риски утечки конфиденциальной информации. Мы предлагаем продукт в отдельном контуре с единой точкой доступа к нескольким десяткам самых современных ИИ-моделей. Такой подход обеспечивает соответствие требованиям безопасности при внедрении AI-инструментов и позволяет ограничивать передачу коммерчески значимых данных в публичные нейросети. Другие преимущества — возможность контролировать затраты и централизованно управлять подпиской с помощью ролевой модели доступа», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

AIaaS — полноценный корпоративный ИИ-шлюз с комплексным подходом к внедрению ИИ в бизнес-процессы. Платформа предоставляет единую точку доступа к более чем 50 самым востребованным языковым моделям. Решение развернуто в дата-центрах ITGlobal.com на территории России и соответствует требованиям регуляторов в области персональных данных.

На выбор предлагаются два формата: базовый и расширенный (Private AI Cloud). Базовый вариант рассчитан на тех, кому требуется единый, управляемый шлюз к LLM. Private AI Cloud предоставляет максимальные возможности с точки зрения интеграции ИИ с процессами организации, а также предназначен для компаний с повышенными требованиями к ИБ. Частное облако разворачивается в изолированном контуре с возможностью использовать собственные модели или дообучать имеющиеся. AIaaS доступен клиентам ITGlobal.com как отдельный сервис или в составе комплексных услуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов

«ВЗПП-Микрон» оштрафован на миллионы за срыв серийного производства модулей для авиации, космоса и оборонки

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Министр здравоохранения показал Президенту единую цифровую платформу

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще