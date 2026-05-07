ITGlobal.com запустил AIaaS: API-шлюз для LLM с контролем и данными в России

ITGlobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представил сервис «AI как услуга» (AIaaS) — управляемую платформу для подключения российских и зарубежных LLM. Решение представляет собой API-шлюз с единой точкой управления доступом и защитой корпоративных данных в соответствии с требованиями регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Согласно исследованию консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и «Яндекса», к 2030 г. ожидаемый экономический эффект от ИИ может составить 7,9 – 12,8 трлн руб. в год, что соответствует до 5,5% прогнозного ВВП России.

При этом внедрение LLM сопряжено с определенными рисками. Организации сталкиваются с необходимостью обеспечивать контроль при работе с чувствительной информацией, а также строго соблюдать требования регуляторов при обработке персональных данных. Другая проблема — неконтролируемые подписки на множество ИИ-сервисов и связанные с этим затраты.

«При внедрении LLM в процессы крупного бизнеса на первый план выходит не только выбор подходящих моделей, но и управляемость и защита данных. Если сотрудники используют публичные нейросети, резко возрастают риски утечки конфиденциальной информации. Мы предлагаем продукт в отдельном контуре с единой точкой доступа к нескольким десяткам самых современных ИИ-моделей. Такой подход обеспечивает соответствие требованиям безопасности при внедрении AI-инструментов и позволяет ограничивать передачу коммерчески значимых данных в публичные нейросети. Другие преимущества — возможность контролировать затраты и централизованно управлять подпиской с помощью ролевой модели доступа», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

AIaaS — полноценный корпоративный ИИ-шлюз с комплексным подходом к внедрению ИИ в бизнес-процессы. Платформа предоставляет единую точку доступа к более чем 50 самым востребованным языковым моделям. Решение развернуто в дата-центрах ITGlobal.com на территории России и соответствует требованиям регуляторов в области персональных данных.

На выбор предлагаются два формата: базовый и расширенный (Private AI Cloud). Базовый вариант рассчитан на тех, кому требуется единый, управляемый шлюз к LLM. Private AI Cloud предоставляет максимальные возможности с точки зрения интеграции ИИ с процессами организации, а также предназначен для компаний с повышенными требованиями к ИБ. Частное облако разворачивается в изолированном контуре с возможностью использовать собственные модели или дообучать имеющиеся. AIaaS доступен клиентам ITGlobal.com как отдельный сервис или в составе комплексных услуг.