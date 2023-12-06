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Минпромторг подтвердил российское происхождение оборудования «Роббо»

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, получила сертификат СТ-1 Торгово-промышленной палаты и заключение Минпромторга о соответствии решений требованиям Постановления 719, предъявляемым к продукции, произведенной в России. В перечень вошли семь решений компании. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Заключение о подтверждении производства на территории России получили: «Роббо робоплатформа», «Роббо лаборатория», «Роббо набор расширений для робоплатформы», «Роббо набор расширений для лаборатории», «Роббо схемотехника», «Роббо танцующий робот», «Роббо танцующий робот набор материалов для сборки».

Проведенная ТПП экспертиза подтвердила соответствие изделий требованиям Постановления. В частности, таким как: использование российских электронных модулей при производстве, изготовление печатных плат, корпусных и соединительных деталей, сборка и наладка готового изделия. Также в ходе экспертизы ТПП подтвердил разработку компанией собственных методических материалов для использования учебного оборудования.

«Получение заключения Минпромторга — важный шаг для “Роббо” по нескольким причинам. Например, у нас появилась возможность участвовать в крупных государственных проектах, где статус “российский производитель” является одним из главных критериев отбора продукции. Также дополнительная маркировка оборудования поможет нам убеждать образовательные учреждения выбирать именно наши решения для обучения детей. Кроме того, следует отметить, что робототехника, соответствующая Постановлению 719, сегодня редкость. Поэтому заключение Минпромторга дает нам большое конкурентное преимущество”, — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Вся продукция компании «Роббо» внесена в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). В ней содержится перечень продуктов с подтвержденным отечественным происхождением. Присутствие в ГИСП упрощает взаимодействие компании с клиентами: платформа работает в режиме одного окна, где заказчики могут ознакомиться с самой разной продукцией и подобрать поставщиков. Производители, в свою очередь, могут подать там запрос на господдержку.

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Импортонезависимость

Печатные платы для оборудования «Роббо», в частности, производятся на заводе «Микролит». Он располагает 1300 кв. м. производственных площадей в Санкт-Петербурге с модернизированным монтажно-сборочным цехом. Также на производстве установлено современное оборудование и внедрены ИТ-решения для улучшения качества продукции. Приемка плат осуществляется по стандартам, указанным в ГОСТ 23752-79 и ГОСТ Р 55693-2013. Изготовление и поставку деталей для «Роббо» осуществляют и другие российские производители, например, «А-контракт» и «Старлайн».

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.

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