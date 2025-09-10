Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса»

Средняя образовательная школа № 4 имени первого директора Чайка Марии Ивановны в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края получила комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы для подготовки школьников в инженерном инновационном «Роббо Классе». Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Учащиеся с 1 по 11 класс получили возможность изучать робототехнику, мехатронику и схемотехнику в рамках уроков информатики, технологии и физики, а также в школьных кружках. Дети научатся программировать и познакомятся 3D-печатью, лазерной гравировкой и фрезерованием на учебных ЧПУ-станках, получат представление об устройстве БПЛА и пройдут обучение их программированию.

Пилотный проект по оснащению ведущих образовательных учреждений Хабаровского края инженерно-инновационными «Роббо Классами» реализует российский производитель образовательной робототехники «Роббо» в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 г. 1496. Первый класс был оборудован по инициативе и за счет личных средств полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки — выпускника школы № 4 Николаевска-на-Амуре.

Инженерный «Роббо Класс» призван стимулировать обучение детей инженерным специальностям и робототехнике, повысить квалификацию преподавателей информатики, технологии и робототехники из других образовательных учреждений, а также помочь в профессиональной ориентации молодежи Николаевска-на-Амуре. Благодаря оснащению СОШ № 4 современной материально-технической базой, ученики 8-11 классов дополнительно смогут бесплатно пройти курсы «Робототехника» и «Искусственный Интеллект» в рамках федерального проекта «Код Будущего».

Обучение предусматривает оснащение класса оборудованием «Роббо»: «Роббо 3D-принтер», «Роббо Лаборатория», «Роббо Робоплатформа», «Роббо Схемотехника», «Роббо Танцующий робот», универсальный центр прототипирования «Роббо Q-FAB» и «Роббо Программируемый квадрокоптер для помещений». Программное обеспечение «Роббо» включает полный набор для организации учебного процесса, инженерного творчества и программирования, а также решение «Роббо Виртуальная Реальность» с цифровыми двойниками робототехники и квадрокоптеров. Классы укомплектованы современными ноутбуками на базе отечественной операционной системы MOS Linux, разработанной для оснащения московских школ Правительством Москвы на основе дистрибутива РОСА.

Педагоги, участвующие в пилотном проекте, прошли подготовку на курсе повышения квалификации «Роббо» по работе с методиками и оборудованием. Специалисты особо отметили качество и детальную проработку учебно-методического комплекса «Роббо», позволяющего обучать детей в возрасте от 5 до 18 лет в рамках урочной и внеурочной деятельности.

На каждом этапе внедрения пилотного проекта будет собираться обратная связь о работе инженерного класса от всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей — рабочий процесс фиксируется педагогами в дневниках апробации. Это даст возможность руководителям и наблюдателям проекта принять взвешенные решения о порядке развития инженерного образования в Николаевске-на-Амуре в целом и дальнейшем масштабировании проекта в Хабаровском Крае.

«Мы открываем первый в Хабаровском крае инженерный инновационный «Роббо класс», который призван стимулировать обучение детей инженерным специальностям робототехники, помочь повысить квалификациюпреподавателей и всех педагогов, которые применяют эти технологии в преподавании своих предметов.Возможностями этого класса будут пользоваться все дети города и ближайших сел», – отметил глава Николаевского района Анатолий Леонов.