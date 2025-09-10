Разделы

Первая школа в Хабаровском крае получила отечественное оборудование для инженерного «Роббо Класса»

Средняя образовательная школа № 4 имени первого директора Чайка Марии Ивановны в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края получила комплекты робототехнического оборудования и методические комплексы для подготовки школьников в инженерном инновационном «Роббо Классе». Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Учащиеся с 1 по 11 класс получили возможность изучать робототехнику, мехатронику и схемотехнику в рамках уроков информатики, технологии и физики, а также в школьных кружках. Дети научатся программировать и познакомятся 3D-печатью, лазерной гравировкой и фрезерованием на учебных ЧПУ-станках, получат представление об устройстве БПЛА и пройдут обучение их программированию.

Пилотный проект по оснащению ведущих образовательных учреждений Хабаровского края инженерно-инновационными «Роббо Классами» реализует российский производитель образовательной робототехники «Роббо» в рамках поручения Президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 г. 1496. Первый класс был оборудован по инициативе и за счет личных средств полномочного представителя Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки — выпускника школы № 4 Николаевска-на-Амуре.

Инженерный «Роббо Класс» призван стимулировать обучение детей инженерным специальностям и робототехнике, повысить квалификацию преподавателей информатики, технологии и робототехники из других образовательных учреждений, а также помочь в профессиональной ориентации молодежи Николаевска-на-Амуре. Благодаря оснащению СОШ № 4 современной материально-технической базой, ученики 8-11 классов дополнительно смогут бесплатно пройти курсы «Робототехника» и «Искусственный Интеллект» в рамках федерального проекта «Код Будущего».

Обучение предусматривает оснащение класса оборудованием «Роббо»: «Роббо 3D-принтер», «Роббо Лаборатория», «Роббо Робоплатформа», «Роббо Схемотехника», «Роббо Танцующий робот», универсальный центр прототипирования «Роббо Q-FAB» и «Роббо Программируемый квадрокоптер для помещений». Программное обеспечение «Роббо» включает полный набор для организации учебного процесса, инженерного творчества и программирования, а также решение «Роббо Виртуальная Реальность» с цифровыми двойниками робототехники и квадрокоптеров. Классы укомплектованы современными ноутбуками на базе отечественной операционной системы MOS Linux, разработанной для оснащения московских школ Правительством Москвы на основе дистрибутива РОСА.

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость
Цифровизация

Педагоги, участвующие в пилотном проекте, прошли подготовку на курсе повышения квалификации «Роббо» по работе с методиками и оборудованием. Специалисты особо отметили качество и детальную проработку учебно-методического комплекса «Роббо», позволяющего обучать детей в возрасте от 5 до 18 лет в рамках урочной и внеурочной деятельности.

На каждом этапе внедрения пилотного проекта будет собираться обратная связь о работе инженерного класса от всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей — рабочий процесс фиксируется педагогами в дневниках апробации. Это даст возможность руководителям и наблюдателям проекта принять взвешенные решения о порядке развития инженерного образования в Николаевске-на-Амуре в целом и дальнейшем масштабировании проекта в Хабаровском Крае.

«Мы открываем первый в Хабаровском крае инженерный инновационный «Роббо класс», который призван стимулировать обучение детей инженерным специальностям робототехники, помочь повысить квалификациюпреподавателей и всех педагогов, которые применяют эти технологии в преподавании своих предметов.Возможностями этого класса будут пользоваться все дети города и ближайших сел», – отметил глава Николаевского района Анатолий Леонов.

