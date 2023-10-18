В Китае начались занятия в «Роббо классе»

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, совместно с партнером открыла «Роббо класс» в учебном центре города Нанкин в Китае. Ранее занятия по робототехнике в нем не проводились. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

Занятия в «Роббо классе» педагоги ведут на китайском языке. Их программа рассчитана на учеников в возрасте от 5 до 15 лет. Она предполагает изучение детьми робототехники, микроэлектроники, схемотехники, программирования, физики, а также 3D-моделирования и 3D-печати в ходе работы с оборудованием «Роббо». В классе установлены «Роббо лаборатория», «Роббо платформа», «Роббо 3D-принтер», «Роббо схемотехника» и «Роббо танцующий робот».

На занятиях дети могут пройти весь путь от создания образа робота на экране компьютера до его воплощения в жизнь при помощи 3D-принтера. Они учатся создавать проекты по внедрению роботов для решения реальных практических задач, причем как самостоятельно, так и в команде. Также они получают опыт публичной защиты проектов и разбираются в том, как их правильно продвигать.

Так как оборудование компании построено на open source технологиях, ученики могут создавать для него более сложные программы на «взрослых» языках программирования, чтобы увеличить возможности его управления. Также у них есть возможность разобрать роботов, воспроизвести любую их деталь и изготовить для них новые модули. Это позволяет детям не просто играть с оборудованием «Роббо», а изучать его устройство. Кроме того, у них активно развиваются способности к творчеству, креативное мышление и навыки изобретательства.

Таким образом, благодаря занятиям в «Роббо классе», школьники уже с ранних лет могут получать знания, которые необходимы, чтобы стать «цифровыми джедаями» будущего — учиться понимать, как устроены новые цифровые продукты и как пробовать разрабатывать их самим.

Занятия в классе проводятся по программе и с помощью материалов, которые «Роббо» в 2022 г. начала адаптировать под особенности учебного процесса образовательных организаций Китая. В частности, педагоги пользуются презентациями, содержащими больше картинок и меньше текста, чем «классические» презентации «Роббо».

Преподаватели класса — опытные педагоги и эксперты в области технологий, прошедшие специальный отбор и обучение «Роббо». Летом 2023 г. они проводили в учебном центре мастер-классы для детей в рамках лагеря, организованного компанией совместно с партнером. В ходе них преподаватели показывали ребятам, что и как можно изучить при помощи оборудования «Роббо».

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«В Китае существенно меняется система дополнительного образования. Мы пришли на его рынок в 2021 г. и открыли офис в 2022 г. — тогда, когда были приняты совершенно новые законы, регулирующие дополнительное образование. По новым правилам занятия, направленные на повышение школьной успеваемости и английский язык, сейчас в Китае фактически под запретом. Родители ищут новые способы «подтянуть» детей по школьным предметам, таким как, математика и физика и видят перспективу в занятиях по робототехнике», — отметил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

В планах «Роббо» — запустить до конца 2023 г. в стране еще один класс в другом учебном центре, открыть клуб при помощи партнера после запуска франшизы и начать тестирование билингвального формата обучения: проведение занятий на китайском и английском языках.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО "Технопарк Санкт-Петербурга", участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.