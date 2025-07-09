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«Контур» поможет повысить цифровую грамотность пожилых людей ​

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Свердловской области, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд СКБ Контур договорились вместе помогать пожилым людям осваивать цифровые технологии и развивать цифровую грамотность. Соглашение подписали управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Свердловской области Елена Альшиц, генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и директор Благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В рамках соглашения стороны будут вместе проводить обучающие и культурные мероприятия для пожилых людей, оказывать друг другу информационную поддержку, делиться опытом и полезными практиками. Также планируется совместно обсуждать идеи и участвовать в проектах, которые помогут развивать цифровые навыки.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Именно люди старшего поколения — одна из главных групп риска и цель атак мошенников. Только за пять месяцев 2025 г. общий ущерб от действий киберпреступников превысил 81 млрд руб. Значительная часть суммы приходится именно на пожилых людей. «СКБ Контур» уже более 35 лет создает безопасные, защищенные цифровые инструменты для бизнеса и накопил огромный опыт в этом сегменте. Сотрудничество с фондом позволит передать эти знания людям пожилого возраста, что в итоге позитивно отразится на имидже ИТ-отрасли».

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Наше соглашение — это начало нового этапа развития очень важного проекта по повышению цифровой грамотности и цифровой культуры среди поколения 55+. Уверенное использование смартфонов, различных гаджетов и электронных сервисов позволяет людям старшего возраста без границ общаться со своими родными и близкими, дарит самостоятельность и возможность решать многие вопросы удаленно. Региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования — площадка, где пересекаются наши общие целевые аудитории, и мы очень рады плодотворному сотрудничеству».

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Партнерство поможет пенсионерам лучше разбираться в современных сервисах, общаться онлайн и безопасно пользоваться цифровыми возможностями.

Елена Альшиц, управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Свердловской области: «Задача нашего Отделения — сделать услуги для населения удобными и качественными на основе современных технологий. В этом направлении у нас ведется очень плотная работа, и мы рады развитию нашего сотрудничества с «Контуром». Для людей серебряного возраста в Свердловской области открыты 10 центров общения старшего поколения. Это прекрасные площадки для саморазвития, где посетители могут не только приятно провести время и приобрести знакомства, но и получить новые знания и навыки».

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