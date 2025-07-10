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УрГПУ Уральский государственный педагогический университет
УПОМИНАНИЯ
УрГПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3032 1
|Эрист Инна 1 1
|Бывшева Марина 1 1
|Шамаев Евгений 1 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4128 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150721 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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