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УрГПУ Уральский государственный педагогический университет

УрГПУ - Уральский государственный педагогический университет

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Контур» и УрГПУ будут вместе развивать образование ​ 1
29.03.2022 Softline оснастила технопарки универсальных педагогических компетенций в двух педагогических университетах Екатеринбурга 2
21.12.2006 УрГПУ понадобилась компьютерная техника 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

УрГПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3032 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 83 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 251 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5668 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10979 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16448 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1434 1
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3082 2
Россия - РФ - Российская федерация 150721 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1232 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2103 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30595 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1407 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 1
Физика - Physics - область естествознания 2717 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
Образование в России 2413 1
ЮУрГГПУ - Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет - ЧГПИ - Челябинский государственный педагогический университет 10 1
РГППУ - Российский государственный профессионально-педагогический университет 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
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