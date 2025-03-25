Microsoft искусственно замедлит популярное Windows-приложение, чтобы заставить пользователей его обновить

Коварный ход Microsoft

Корпорация Microsoft целенаправленно замедлит приложение OneNote для операционной системы Windows 10, чтобы подтолкнуть пользователей к переходу на его более современную версию, пишет Windows Latest.

Microsoft OneNote – приложение-органайзер, представляющее собой блокнот с иерархической организацией записей. Программа входит в состав пакета Microsoft Office, с марта 2014 г. доступна отдельно от него и является бесплатной.

Согласно статье на портале Microsoft, поддержка «устаревшего» OneNote будет прекращена одновременно с поддержкой Windows 10 в октябре 2025 г. В связи с этим Microsoft рекомендует корпоративным пользователям инструмента как можно скорее переключиться на актуальную версию. В числе аргументов в пользу такого решения, которые приводит компания, доступ к ИИ-функциям, более высокие уровень безопасности и скорость синхронизации содержимого.

Microsoft Microsoft принудит пользователей перейти на новую версию OneNote

Как отмечает Windows Latest, поскольку обе версии OneNote используют одну и ту же технологию синхронизации заметок, то и скорость ее выполнения в них должна быть одинаковой. Если это предположение верно, то едва ли не единственный способ добиться существенных различий в скорости синхронизации – искусственно замедлить старое приложение.

Именно такой подход и решила применить Microsoft, о чем честно и предупредила в соответствующей статье на портале поддержки: «Начиная с июня 2025 г. пользователи OneNote для Windows 10 столкнутся с более медленной синхронизацией, что повлияет на совместную работу в режиме реального времени и доступ [к пользовательским данным] с нескольких устройств».

В июле 2025 г. старое приложение начнет выдавать предупреждения оставшимся пользователям о том, что им следует перейти на актуальную версию OneNote.

Путаница с версиями OneNote

OneNote для Windows 10 (OneNote for Windows 10) – приложение для составления заметок, которое сегодня имеет статус устаревшего (legacy) инструмента. Программа была разработана с учетом сценариев использование на устройствах, оснащенных сенсорным экраном и под управлением Windows 10. Это UWP-приложение, и, по данным Windows Latest, оно содержит несколько больше функций в сравнении с последующими версиями.

На смену OneNote для Windows 10 пришла более новая версия – OneNote for Windows, заточенная на работу под более современной Windows 11. В итоге к 2022 г. Microsoft располагала как минимум тремя работоспособными OneNote – помимо версий для Windows 10 и 11, пользователям стала доступно веб-приложение с аналогичным названием.

В затем Microsoft надумали объединить две существующих Windows-версии программы OneNote. Однако вместо того, чтобы построить на их основе новое, третье приложение, специалисты американской компании решили перенести часть функций из «устаревшего» варианта (для Windows 10) в современный (для Windows 11).

Впоследствии Microsoft удалила legacy-приложение из магазина Microsoft Store во избежание дальнейшей путаницы с различными версиями OneNote – так пользователь гарантированно не установит неактуальную программу. В Microsoft пообещали не трогать уже установленные копии старого OneNote – не обновлять их принудительно и поддерживать их работоспособность.

По поводу классических стандартных приложений Windows «Почта» и «Календарь» разработчики подобных обещаний не давали, поэтому уже к началу 2025 г. они полностью прекратили свою работу, а на замену им пришел почтовый клиент Outlook.

Microsoft пока держит свое слово, и legacy-версия OneNote продолжает работать.

Подмена Sticky Notes

В августе 2024 г. CNews писал о том, что Microsoft без спроса начала устанавливать на компьютеры пользователей OneNote переделанную версию Windows-приложения для быстрого создания заметок «Записки» (Sticky Notes).

Новинка пришлась по вкусу далеко не всем: пользователи жаловались на утрату приложением былой скорости работы, потерю ранее созданных заметок, а также невозможность избавиться от него, не пустив под нож также и OneNote.