Пенсионеры активно выходят на рынок труда: число резюме за год выросло на треть

Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост интереса россиян старшего возраста к трудоустройству. Пенсионеры все активнее возвращаются на рынок труда: за первые восемь месяцев 2025 г. соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тыс. резюме — на треть больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Самый заметный рост активности показали Тыва, Москва и Костромская область — здесь число резюме от соискателей старшего возраста увеличилось более чем в два раза. В топ-10 по динамике также вошли Воронежская, Ивановская и Еврейская автономная области, Калмыкия, Алтай и Московская область. Женщины по-прежнему активнее мужчин: за восемь месяцев они разместили или обновили почти 260 тыс. резюме, мужчины — 154 тыс.

Зарплатные ожидания

В ожиданиях по зарплате старшее поколение остается скромнее, чем рынок в целом. В среднем соискатели 55+ рассчитывают на доход около 65,8 тыс. руб., что на 9,2 тыс. меньше, чем средние ожидания всех кандидатов, независимо от возраста.

Самые высокие запросы зафиксированы у соискателей из Чукотского АО (120 тыс. руб.), а также из Магаданской области, Ненецкого АО и Тывы — по 100 тыс. руб. Их ожидания выше среднерыночных на 14–52 тыс. руб., что объясняется спецификой северных и труднодоступных регионов.

Наиболее скромные ожидания у кандидатов из Псковской, Ярославской и Кировской областей, а также из республик Мордовия и Марий Эл — 45–49 тыс. руб., что немного ниже среднего уровня по регионам.

Приглашения от работодателей

По данным hh.ru, с начала 2025 г. российские работодатели направили соискателям старшего возраста 2,5 млн приглашений на вакансии — на 75% больше, чем год назад. Больше всего предложений получили женщины 55+ — 1,7 млн (+79%), мужчины 60+ — 810 тыс. (+68%).

Наибольшее число приглашений сосредоточено в центральных городах России: почти треть всех приглашений приходится на Москву (854 тыс.), еще 13% — на Санкт-Петербург (339 тыс.), 9% — на Московскую область (230 тыс.) и 4% — на Краснодарский край (107 тыс.).

В ряде регионов работодатели стали в два раза чаще приглашать кандидатов старшего возраста. Особенно заметен рост в Псковской и Воронежской областях: в первой число приглашений увеличилось с 1,6 тыс. до 3,2 тыс., а во второй — с 17,4 тыс. до 34,9 тыс. за год. Такая динамика показывает, что в регионах растет интерес к опыту и надежности специалистов старшего поколения.

«Белые воротнички» лидируют

Каждое пятое резюме от пенсионеров относится к категории «белых воротничков» — офисных и административных профессий. Среди самых популярных направлений у соискателей «серебряного возраст» — менеджеры и консультанты, администраторы магазинов, специалисты по маркетингу, финансовые директора, BI-аналитики и event-менеджеры. За год число таких резюме выросло на 22%, до 229 тыс.

Интерес к рабочим профессиям растет быстрее: резюме в категории «синие воротнички» прибавили 40%, до 123 тыс.. Чаще всего представители старшего поколения ищут работу автомойщиками, разнорабочими, монтажниками, упаковщиками и контролерами ОТК. По наблюдениям hh.ru, представители старшего поколения становятся все более гибкими, осваивают новые профессии и продолжают карьеру там, где ценится ответственность.

«Среди старшего поколения заметен разворот в сторону офисных и административных позиций: с возрастом люди чаще ищут стабильные, предсказуемые и менее физически сложные виды деятельности. При этом многие не ограничиваются привычными профессиями — осваивают цифровые инструменты, проходят переобучение и успешно адаптируются к новым требованиям рынка. Работодатели, в свою очередь, все чаще отмечают надежность, ответственность и лояльность соискателей старшего возраста», — отметила Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.