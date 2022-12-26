Фонд Softline Venture Partners вложился в сингапурский HR-стартап с российскими корнями Workclass

Корпоративный венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал в сингапурскую HR-Tech-платформу Workclass. Workclass помогает работодателям упростить и ускорить процесс найма, а кандидатам - находить работу с полной или частичной занятостью в удобном для них районе в течение 24 часов.

Общая сумма привлеченных Workclass в этом раунде средств составила $3 млн. Оценка компании с учетом новых инвестиций составила $18 млн. В раунде также приняли участие ранние инвесторы Kistefos и Goodwater Capital. Ранее проект также привлекал инвестиции от глобального венчурного фонда ранних стадий Antler и 500 Startups. Новое финансирование будет направлено на ускорение роста на всех ключевых рынках, расширения в новых регионах (Филиппины и Малайзия) и развитие продукта.

Созданный в 2020 г. Workclass сейчас работает в Сингапуре, где насчитывается около 1 млн «синих воротничков». Многочисленные доски объявлений о вакансиях и форумы, ускоряющие процесс найма, предназначены преимущественно для «белых воротничков», поскольку часто требуют, чтобы соискатели загружали резюме в формате Word или PDF. Большинство низкоквалифицированных рабочих не имеет для этого ни соответствующих навыков, ни собственных компьютеров. Поиск работы через сарафанное радио, рекламные объявления или агентства – трудоемкий и длительный процесс, часто занимает недели или месяцы. Это приводит к фрикционной безработице: работники долгое время не имеют занятости и дохода.

Для работодателей в поиске линейного персонала даже несколько дней являются критически значимым периодом, потому что эта категория работников необходима для их повседневной деятельности. Кроме того, наниматели сталкиваются с рядом других сложностей при подборе персонала на эти должности: соискатели не читают описание вакансии, отправляют отклик в шутку, не отвечают на звонки, не приходят на собеседование или увольняются через 2 дня.

Унифицированная и максимально простая форма подачи заявки на поиск работы нацелена на сокращение периода поиска работы любой формы занятости от стажировки и частичной занятости до постоянной. Онлайн-платформа предлагает вакансии линейных позиций во всех основных сферах: розничная торговля, HORECA, производство продуктов питания, логистика и т.д. За первый год работы на платформе было размещено 20 тыс. объявлений и получено 400 тыс. откликов. Из общего количества зарегистрированных сейчас пользователей 170 тыс. составляют соискатели и 4,5 тыс. – работодатели. Ежеквартальный рост выручки сервиса на текущий момент составляет 40%.

Основатель Workclass Никита Окулов ранее работал в британской рекрутинговой платформе Job Today в должности генерального директора по продукту, стратегии и операциям. До этого возглавлял Lamoda.kz.

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«Мы планируем продолжать динамичное развитие нашего рынка вакансий для обеспечения роста в обозримом будущем. Новый раунд поможет нам расширить зону охвата работодателей и соискателей, повысить их вовлеченность, улучшить наши базы данных и инструменты машинного обучения», – сказал Никита Окулов, основатель и генеральный директор Workclass.

Оплата услуг платформы производится виртуальными монетами, которые работодатель может потратить на любые действия: разместить вакансию, продвигать ее, искать в базе работников, которые не подавали заявку на конкретную вакансию и т.д. Минимальная стоимость пакета – $375. В будущем Workclass будет предлагать цены, основанные на эффективности, такие как стоимость за клик и «гарантированный наем», чтобы соответствовать потребностям каждого работодателя.

«Мы рассматриваем быстрорастущий регион Юго-Восточной Азии как один из наших главных приоритетов. Softline VP заинтересована как в проектах, которые уже начали бизнес в этих странах, так и в тех, кто только рассматривает эти рынки для международной экспансии. Решение Workclass на базе искусственного интеллекта идеально соответствует всем критериям для завоевания рынка рекрутинга ЮВА», – сказала генеральный директор Softline Venture Partners Елена Волотовская.