Топ-менеджеры ИТ-гигантов сотрудникам: Вы будете вкалывать, как проклятые, или уйдете по собственному желанию

Отчаянные времена требуют отчаянных мер



Неблагоприятная макроэкономическая обстановка и ухудшающиеся бизнес-показатели вынуждают руководителей технологических гигантов искать виноватых среди персонала и сокращать издержки, немалая часть которых приходится на фонд оплаты труда.

Различные представители ИТ-рынка по-разному решают эту задачу. Одни массово увольняют сотрудников, закрывая явно убыточные направления – к примеру, как это делают Microsoft или Oracle. Другие, в частности, Google и Meta*, проводят на первый взгляд более мягкую, но в сущности более хитрую и коварную кадровую политику.

В конце июня 2022 г. практически одновременно главы Google и Meta выразили недовольство эффективностью работы персонала. По их мнению, с учетом численности сотрудников компании демонстрируют слишком слабые результаты.

Раздраженный Цукерберг и его новая кадровая политика

Главный исполнительный директор и основатель Meta (ранее Facebook) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) во время еженедельной сессии вопросов и ответов 30 июня 2022 г. заявил сотрудникам, что экономика движется к «самому худшему спаду в новейшей истории».

ИТ-гиганты выжмут максимум из имеющейся рабочей силы

«На самом деле в компании, вероятно, есть кучка людей, которым здесь не место, – сказал Цукерберг. – И я в какой-то степени надеюсь, что, повысив планку ожиданий и установив более агрессивные цели, а также слегка "разогрев" ситуацию, я приведу некоторых из вас к мысли о том, что это место не для вас. И это меня устроит».

Другими словами, 38-летний Цукерберг дал понять, что массовых увольнений в Meta не планируют, но действующий персонал теперь нагрузят по максимуму. Тех же, кого новые реалии не устроят, руководство удерживать не будет. Возможно, такой подход позволит Meta избавиться от нерадивых специалистов, не выплачивая компенсаций за расторжение контрактов по инициативе работодателя.

Стоит отметить, что Цукерберг в ходе сеанса пребывал явно в не самом лучшем расположении духа. Он не скрывал своего раздражения после того, как ему задали вопрос о том, смогут ли сотрудники рассчитывать на дополнительные выходные в 2023 г. Во время пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в компании действовала программа под названием Meta Days, которая гарантировала персоналу расширенный отпуск. Вопросу предшествовала речь гендиректора о кошмарных экономических перспективах.

CEO Meta Марк Цукерберг считает, что его подчиненные явно недорабатывают

Цукерберг также не преминул отметить, что собрать сразу всех сотрудников на собрание становится намного сложнее, нежели раньше, поскольку часть из них временами занята собственными делами в рабочее время. Поэтому с целью более рационального расходования средств он решил снять часть персонала с низкоприоритетных проектов и сократить наем сотрудников инженерных специальностей на 30% относительно первоначального плана на 2022 г.

В период пандемии Meta увеличила размер штата на 62% – с 48 тыс. человек в конце 2019 г. до более чем 77,8 тыс. сотрудников. В октябре 2021 г. компания заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. высококвалифицированных европейских специалистов для создания метавселенной.

Теперь в сложившихся обстоятельствах компания должна более жестко расставлять приоритеты и формировать команды с меньшей численностью сотрудников и более высокой эффективностью, следует из текста служебной записки за авторством Криса Кокса (Chris Cox), главного директора по продуктам Meta. Его слова приводит американский канал CNBC.

Глава Google тоже недоволен

Вторил Цукербергу и главный исполнительный директор Google Сундар Пичай (Sundar Pichai), сетуя в своем обращении к сотрудникам на продуктивность персонала, непропорционально низкую по отношению к его численности. Он, как и Цукерберг, говорил о макроэкономической неопределенности и будущих вызовах.

«Есть реальные опасения, что наша производительность в целом не соответствует тому количеству сотрудников, которое имеется в нашем распоряжении. [Нам нужно] создать культуру, которая будет более ориентирована на миссию, на наши продукты, на наших клиентов», – отметил Пичай.

Глава Alphabet/Google Сундар Пичай несколько более деликатно выражает свое недовольство успехами компании

В конце июля 2022 г. топ-менеджер заявил, что Google сократит наем новых сотрудников и инвестиции до 2023 г. Действующий же персонал заставят работать быстрее и с большим рвением, чем в более благополучные времена.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

Ранее Alphabet, материнская компания Google, раскрыла финансовые показатели за II квартал 2022 г., которые в реальности оказались более слабыми, чем ожидалось. В отчетном периоде рост выручки замедлился до 13%, при этом годом ранее этот показатель составлял 62%.

Массовые сокращения в технологическом секторе

Другие крупные представители технологического сектора выбирают более прямолинейный подход к сокращению издержек и без церемоний переходят к массовым увольнениям.

Как ранее сообщил CNews, финтех-компания Robinhood Markets планирует уволить 23% от всех работников в связи со снижением интереса к торговле акциями и биржевыми фондами на одноименной интернет-площадке, которой управляет Robinhood.

Онлайн-кинотеатр Netflix готовится распрощаться с 300 сотрудниками. Стриминговый сервис уже уволил 150 человек.

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Производитель электромобилей Tesla тоже принялся избавляться от «белых воротничков». Глава компании Илон Маск (Elon Musk) считает, что экономику США ожидает 18-месячная рецессия.

Софтверный гигант Oracle оставил без работы несколько сотен человек – в основном специалистов по маркетингу – в связи с переориентацией облачного бизнеса на медицинский сектор.

Китайский холдинг Alibaba Group в течение первого полугодия 2022 г. уволил более 13,6 тыс. человек. Из них свыше 9 тыс. были уволены во II квартале 2022 г.



* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России

