Платформа «Сфера» представила сервисы для мониторинга и анализа бизнес-процессов

Платформа «Сфера», разработанная ИТ-холдингом Т1, представила специальный аналитический модуль для бизнеса, в который вошли четыре инструмента: «Сфера.интеллектуальный анализ процессов», Сфера.анализ пользовательской активности», «Сфера.учет рабочего времени» и «Сфера.мониторинг рабочих станций».

Так, с помощью «Сфера.интеллектуальный анализ процессов» (решение класса Process Mining) возможно визуализировать и анализировать бизнес-процессы на основании цифрового следа операций, выгруженного из ИТ-систем управления бизнесом. Этот подход намного эффективнее ручного аудита: он позволяет сократить сроки и устранить ошибки в процессах, сократить нагрузку на исполнителей, а также выявляет потенциал для оптимизации в любых массовых процессах, таких как закупки, продажи, логистика, работа кадровой службы.

«Сфера.анализ» пользовательской активности работает на основе технологии Process Discovery. Решение видит повторяющиеся действия в работе пользователя компьютера и объединяет их в бизнес-операции. Операции складываются в бизнес-процессы, которые также подлежат анализу и оптимизации для снижения затрат, повышения удовлетворенности клиента и производительности труда сотрудников. Часто технология используется для нормирования трудозатрат «белых воротничков», с ее помощью удобно выявлять точки применения роботизации процессов (RPA).

«Сфера.учет рабочего времени» используется для контроля рабочего времени персонала. С помощью него бизнес может отслеживать деятельность как отдельных сотрудников, так и целых подразделений численностью в десятки тысяч человек, а также анализировать скорость и качество выполнения задач. Инструмент способен стать основой для аргументированных кадровых решений.

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Решение «Сфера.мониторинг рабочих станций» агрегирует более 400 технических метрик аппаратно-программного комплекса, в том числе по производительности рабочих станций, приложений и сетей. Таким образом компания может оперативно выявлять и устранять инфраструктурные проблемы, снижать затраты на ИТ-поддержку и улучшать пользовательский опыт сотрудников.

«По данным Gartner, к 2025 г. 80% компаний, которые хотят снизить затраты и повысить эффективность процессов, будут использовать Process Mining как минимум в 10% бизнес-операций. В России популярность технологии также набирает обороты. Ранее набор подобных задач отечественные компании решали с помощью целого стека инструментов западных вендоров, однако с их уходом бизнес оказался в сложном положении. Мы разработали необходимую функциональность в платформе «Сфера», наши продукты могут быть установлены во внутреннем ИТ-периметре заказчика, что повышает защищенность информации. Такой подход крайне важен для компаний, работающих с чувствительными данными, коммерческой и государственной тайной», — сказал Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера».