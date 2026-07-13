Аномалии российских ИТ. Диплом перестал гарантировать работу, а модная специальнось – хорошую зарплату

Специалисты, работающие в российской ИТ-сферой, столкнулись с новыми вызовами. Теперь трата пяти лет на высшее профильное образование и диплом вовсе не означает быстрое трудоустройство. И чем популярнее специальность, тем ниже будет стартовая зарплата. Хуже всех в этом плане пришлось начинающим Data Scientist – при конкуренции более 16 человек на рабочее место их зарплата в начале карьеры равна около 78 тыс. руб. у DevOps-джунов конкуренция вчетверо ниже, а зарплата вдвое выше.

Перенаселенная отрасль

Работа в российской ИТ-сфере перестала быть гарантом достойной зарплаты на стартовой позиции, сообщили CNews представители отечественного онлайн-университета «Зерокодер». Причем наблюдается обратно пропорциональная зависимость – чем выше популярность той или иной профессии, тем меньше она принесет денег джунам, то есть начинающим специалистам.

Эксперты «Зерокодера» приводят в пример профессию исследователя данных, она же Data Scientist. Это направление они относят к числу самых «раскрученных» и одновременно самых низкооплачивамых.

Конкуренция среди Data Scientist начального уровня к середине 2026 г. составляла 16,6 резюме на одну вакансию, что само по себе резко снижает шанс получить предлагаемую работу при столь внушительном количестве кандидатов.

Но тому, кто все же займет предложенную позицию в штате, компания предложит зарплату лишь на уровне 78 тыс. руб., отмечают в «Зерокодере». Для сравнения, джуны DevOps и SRE (Site Reliability Engineer) могут рассчитывать на конкуренцию 4,5 человека на вакансию и зарплату около 163 тыс. руб. на стартовой позиции.

Фото: Trust "Tru" Katsande / Unsplash Начинающему специалисту становится все сложнее закрепиться в ИТ

Для наглядности отметим, что конкуренция у DevOps в 3,7 раза ниже по сравнению с Data Scientist, а зарплата в 2,1 раза выше.

Перегрев и дефицит

Профессия Data Scientist лидирует в списке «перегретых» среди джунов по версии специалистов «Зерокодера». Второе место в этом рейтинге занимает QA-тестировщик – конкуренция 14,1 человека на место, зарплата около 85 тыс. руб. Топ-3 замыкает профессия Frontend-разработчика при конкуренции 12,8 человека на вакансию и зарплате в пределах 82 тыс. руб.

DevOps и SRE, напротив, относятся к двум профессиям, где наблюдается дефицит джунов. Аналогичная ситуация образовалась вокруг работников техподдержки – у них конкуренция 1,1 человека на вакансию при зарплате около 51 тыс. руб.

Также в «Зерокодере» выделили профессии с умеренной и высокой конкуренцией. Первая – это системный аналитик (7,5 человека на место, 110 тыс. руб.), вторая – Backend-разработчик (10,5 человека на вакансию, 95 тыс. руб.).

Пять лет жизни – сэкономить или потратить

Диплом о высшем ИТ-образовании теперь и вовсе не гарантирует, что его обладатель сможет быстро найти работу по специальности, пусть и с минимальной стартовой зарплатой. По данным «Зерокодера», причин тому несколько, и одна из них – это пятикратный рост конкуренции на ИТ-вакансии за последние годы.

Это вытекает из того факта, что выпускники школ продолжают выбирать своей профессией ту или иную специальность, связанную с ИТ. Они массово поступают в вузы, получают профильное высшее образование и затем столь же массово выходят на рынок труда.

Вот только такие специалисты, часто «заряженные» только теорией, большинству работодателей не очень нужны, и это вторая причина сложностей при поиске работы в целевой отрасли. Как сообщили CNews представители «Зерокодера», современный работодатель «покупает не диплом, а способность быстро приносить измеримую пользу». «Компании реже берут «на вырост» и все чаще ищут кандидатов с готовым портфелем решенных задач, – добавили они. – Формальное ИIT-образование перестает быть финишем и становится стартовой площадкой, за которой должен следовать практический опыт доставки продукта».

«Разрыв между «выпускником с дипломом» и «специалистом, которого берут», стал ключевой проблемой отрасли», – отметили в «Зерокодере».

Жить в учебнике истории

О перегреве рынка ИТ-образования и избытке кадров начального уровня говорят и специалисты сервиса по поиску работы и работников hh.ru. По их данным, в марте 2026 г. hh.индекс (показывает отношение спроса к предложению на рынке труда) в профобласти «Информационные технологии» достиг 22,9 резюме на одну вакансию, и это исторический максимум.

Кроме того, этот результат оказался почти втрое выше так называемого «порога высокой конкуренции», составляющего 8 резюме на одну вакансию. За пять лет hh.индекс вырос в 5,2 раза – в 2021 г. он был равен 4,4.

Также очень высокие показатели демонстрируют вузы. В частности, прием в университеты на ИT-специальности удвоился всего за восемь лет – по данным НИУ ВШЭ, в 2024 г. на такие специальности было принято 90 тыс. человек против 45 тыс. в 2016 г.

При этом каждый год выпускников с ИТ-образованием насчитывается несколько сотен тысяч. К примеру, в 2025 г. их было около 350 тыс., если учитывать тех, что окончили вуз, курсы в EdTech или получили дополнительное профобразование.

В том же году открытых ИТ-вакансий было около 505 тыс., и здесь наблюдается сокращение. В 2024 г. таковых насчитывалось на 29% больше.

При этом надеяться на улучшение ситуации в обозримом будущем, судя по всему, не стоит. «Давление на junior-сегмент не разовое. В 2022-2025 гг. в ИT-вузы ежегодно поступало 83–95 тыс. студентов – свыше 300 тыс. «отложенного» предложения еще не вышло на рынок и сделает это в 2026-2029 г. Разрыв между спросом и предложением на входном уровне гарантированно сохранится до конца десятилетия», – подытожили представители «Зерокодера».