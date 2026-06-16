Не Москва: ИИ-столицей России стал Томск

Самый высокий в России интерес к искусственному интеллекту зафиксирован не в Москве и не в Петербурге, а в Томске. К такому выводу пришли аналитики университета «Зерокодер», изучив поисковый спрос на ИИ-сервисы по 81 субъекту РФ за 2024–2026 годы на основе данных «Яндекс.Wordstat» в сопоставлении с экономической статистикой Росстата. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодер».

Томская область возглавила общий индекс ИИ-интереса, опередив обе столицы при том, что по валовому региональному продукту регион занимает лишь 57-е место из 81. Все из-за высокой концентрации технических университетов: каждый пятый житель города студент.

Главный вывод исследования: интерес к ИИ в России определяется не богатством региона, а плотностью образованной и технологической аудитории.

Как отмечает глава исследовательской группы Максим Елисов, «ключевой задачей было понять поведение самих пользователей: сложился ли пул брендов-лидеров или рынок остаётся конкурентным, а также оценить, насколько устойчива эта картина».

За месяц DeepSeek стал популярнее вдвое

Самая быстрая перемена на рынке — взлет DeepSeek. Если усреднить весь двухлетний период, на него приходится около 20% поискового интереса россиян к ИИ. Но в последнем месяце его доля достигла примерно 40% — китайский сервис начинает вытеснять конкурентов.

Причина — сочетание качества генераций и бесплатного легального доступа из России, тогда как доступ к ChatGPT ограничен. ChatGPT остается узнаваемым брендом и сохраняет ядро мотивированной аудитории, но как массовый выбор уступил место DeepSeek. Отечественный блок сервисов (GigaChat, Алиса, Kandinsky, Яндекс GPT, «Шедеврум») держится примерно на пятой части рынка запросов — заметно, но без доминирования в массовом сегменте.

Богатство региона не объясняет интерес к ИИ

Ожидаемо, интерес к ИИ выше в урбанизированных регионах, но именно на этом фоне выделяются аномалии, которые уровнем доходов не объясняются. Экономика описывает лишь около трети различий между регионами в интересе к зарубежным сервисам и почти ничего — в случае отечественных.

Северному Кавказу любопытен ChatGPT

Республики с одним из самых низких ВРП в стране показывают максимальный в России интерес к ChatGPT: Ингушетия — первое место по стране, следом Чечня и Кабардино-Балкария. Это единственный макрорегион России, где западный бренд обгоняет локальные альтернативы — вопреки бедности, а не благодаря богатству.

Ресурсные территории выбирают отечественное. Тыва, Якутия, Сахалин, ЯНАО и ХМАО — лидеры по интересу к GigaChat. В Тыве на отечественный сервис приходится почти две трети профильных запросов. Причина — корпоративные и банковские внедрения через экосистему Сбербанка в добывающих регионах, а не уровень жизни.

Урал делает ставку на инженерные инструменты. Свердловская область входит в топ-15 по ИИ-активности, но ее аудитория выбирает DeepSeek и Perplexity, а не корпоративный ИИ. Это регион, где нейросетями пользуются прежде всего инженеры.

Кирилл Пшинник, СЕО и основатель университета «Зерокодер» и научный сотрудник Университета Иннополис: «Наше исследование четко отражает карту спроса на новый навык. Там, где растёт интерес к ИИ, через год-два растет спрос на людей, которые умеют им пользоваться. И самое интересное здесь то, что столица не лидирует этот список: технологический спрос в России куда более распределен, чем принято думать. Томск показывает, что центром притяжения становится не капитал, а образованная аудитория. А скорость, с которой DeepSeek занял рынок, — лучшее напоминание, что лояльность пользователя к конкретной нейросети сегодня почти нулевая: люди идут туда, где удобнее и доступнее».

О методологии

Исследование построено на агрегированных данных «Яндекс.Wordstat» (помесячная динамика запросов к 14 ИИ-сервисам, март 2024 — февраль 2026) в сопоставлении с ВРП по Росстату и уровнем урбанизации регионов. Индексы интереса нормированы относительно среднероссийского уровня (100 = среднее по стране). Доли сервисов приведены за весь период и отдельно за последний месяц.

Данные отражают поисковый интерес, а не фактический объем использования. Это опережающий индикатор намерения и спроса, а не установленной базы пользователей. Корпоративные внедрения (в частности, GigaChat) почти не порождают поисковых запросов, поэтому реальное проникновение отечественных решений в B2B-сегменте выше, чем показывает поисковая статистика.