Сипачев Антон
СОБЫТИЯ
|20.02.2026
|Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust 1
|04.08.2023
|Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных 1
