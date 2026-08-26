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ИИ забирает не рабочее место, а премию за рутину: разрыв в оплате «с ИИ-навыком и без» вырос до 56% за год

Аналитики университета «Зерокодер» сопоставили отношение к искусственному интеллекту в 33 странах и сверили страхи людей с тем, что реально происходит на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодер».

Ключевой вывод. ИИ не становится причиной увольнений. На него сослался лишь 1% потерявших работу американцев. Зато умение работать с ИИ резко подорожало: за год разрыв в оплате между похожими специалистами с этим навыком и без него вырос с 25% до 56%. Люди боятся не столько за рабочее место, сколько за профессиональную состоятельность. И их тревога точнее описывает реальность, чем публичная дискуссия об ИИ.

«Страх перед ИИ» измеряют по-разному, и в зависимости от вопроса одни и те же страны оказываются то вверху рейтинга, то внизу. Чтобы понять, что за этим стоит, аналитический отдел «Зерокодера» объединил опросы шести служб — онлайн, телефонных и очных — и сверил их с реальными данными рынка труда: причинами увольнений и динамикой зарплат.

Сопоставление опросов с реальными индикаторами занятости дало пять цифр, на которых держатся выводы исследования. 25% → 56% — за год так вырос разрыв в оплате между сопоставимыми ролями с ИИ-навыками и без них; при этом число вакансий с требованием таких навыков прибавило 7,5% на падающем на 11,3 % рынке (PwC, 2025). 1% — уволенных американцев назвали причиной ИИ или автоматизацию; 62% уволенных им вообще не пользовались (Gallup, 23 717 занятых). Мнее 1% занятых в России, кому грозит полная замена ИИ всех трудовых функций (расчеты НИУ ВШЭ); Минтруд оценивает в 8 % долю самих функций, а не рабочих мест. Минус 0,03 — корреляция между общей тревогой перед ИИ и страхом за свое рабочее место по 32 странам, то есть связи нет. 9% и 9% — доля страха потери работы в структуре страхов перед ИИ в России и в США; на первом месте в обеих странах не работа, а обесценивание навыка.

Наглядный замер выполнил Gallup, опросив 23,72 тыс. занятых американцев о причинах реальных увольнений. Лишь 1% уволенных назвали главной причиной ИИ или автоматизацию. И 62% уволенных оказались теми, кто искусственным интеллектом не пользовался. Российские оценки указывают в ту же сторону: по расчетам НИУ ВШЭ, риск полной замены ИИ всех трудовых функций существует менее чем для 1% занятых; Минтруд оценивает в 8 % долю самих функций, подчеркивая, что функция и рабочее место — не одно и то же.

Зато цена навыка растет быстро. По данным PwC, за год разрыв в оплате между сопоставимыми ролями с ИИ-навыками и без них увеличился с 25% до 56%, а число вакансий с требованием таких навыков выросло на 7,5% — при сокращении рынка вакансий на 11,3%. То есть ИИ не столько отнимает рабочие места, сколько перераспределяет доход в пользу тех, кто умеет им пользоваться.

Исследование «Генеративный ИИ и рынок фриланса» аналитиков «Зерокодер» показало механизм, который объясняет и страхи, и зарплаты. ИИ забирает простую типовую работу, но повышает спрос на сложную. Рынок принимает форму песочных часов. На Upwork заказы на шаблонные тексты упали на 33 %, на перевод — на 19 %, на поддержку — на 16 %. Дешевеет не профессия целиком, а надбавка за типовую работу, которую теперь делает ИИ. Европейские данные подтверждают адресность страха. Среди занятых, уже применяющих ИИ в работе, потери места опасаются 41 %, и страх максимален у людей с низкими доходами, невысоким образованием и у работников неквалифицированного труда. Страх определяет не стаж и не привычка к технологии, а характер задач: чем проще работу описать по шагам, тем выше тревога.

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Расчет по 32 странам показал: корреляция между общей тревогой и ожиданием личного замещения составляет −0,03, то есть связи нет. Зная уровень тревоги в стране, невозможно предсказать, боятся ли там за свои рабочие места. Зато ожидание замещения почти идеально совпадает с воодушевлением от технологии — +0,91. Высокие значения в растущей Азии отражают не панику, а ожидаемую скорость перехода: Китай одновременно первый в мире по воодушевлению от ИИ (83%) и пятый по ожиданию замещения (52%).

Когда респондентов спрашивают не «боитесь ли вы», а «чего именно», структура ответов в России и США совпадает с точностью до процента при полностью независимых методиках. В России главный страх перед ИИ — зависимость от технологии (40%), затем потеря приватности (28%) и военное применение (20%); потеря работы — лишь 9%, четвёртое место. В США первое место занимает эрозия человеческих способностей и связей (27%), а потеря работы набирает те же 9 % и оказывается пятой.

Опасение, что «из-за использования ИИ люди могут разучиться делать что-либо самостоятельно», разделяют 60% россиян против 51% американцев — единственное измерение, где Россия опережает США. Этот страх и растёт: в индексе цифрофобий ВЦИОМ тревога за критическое мышление прибавила 5 пунктов за полгода, а у россиян 1992–2000 гг. рождения — сразу 24 пункта, с 7 до 31. Страх потери работы за тот же период не изменился и остается на 18-м месте из 20.

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ФОМ дважды задал россиянам дословно одинаковый вопрос — в апреле 2023 и ноябре 2025 г. Доля верящих, что нейросети заменят людей в большинстве профессий, снизилась с 25% до 20%. За это время вышли GPT-4 и ИИ-агенты и прошла волна увольнений в западном ИТ. Тот же знак дают ещё три независимых российских ряда и два международных: ни один не показывает роста страха замены за последние три года. Единственное исключение — корпоративный опрос Mercer (28% → 40%), но он выполнен на неслучайной выборке.

«Для работодателя вывод практический: конкурентное преимущество даёт не сокращение штата под предлогом ИИ, а переобучение. Премия за ИИ-навык растёт быстрее, чем любой другой параметр рынка труда, — значит, инвестиция в навыки окупается быстрее, чем экономия на увольнениях», — Кирилл Пшинник, сооснователь и гендиректор университета «Зерокодер».

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