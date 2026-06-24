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Университет «Зерокодер» и университет «Иннополис» запускают первую в России магистратуру для соло-предпринимателей

Совместная программа «Информационное технологическое предпринимательство» – первая в России программа, выстроенная вокруг модели соло-основателя: человека, который доводит идею до работающего бизнеса самостоятельно или малой командой. Функции маркетинга, аналитики, разработки и продаж берут на себя ИИ-агенты. Об этом CNews сообщили представители «Зерокодер».

Обучение стартует 1 сентября 2026 г., прием документов открылся 20 июня 2026 г.

Новая магистратура меняет саму единицу: здесь учат строить продукт, где роль команды выполняют ИИ-агенты, а человек выступает архитектором этой системы.

В основе обучения — AI Mindset: умение видеть, где применить искусственный интеллект, собирать из ИИ-инструментов рабочие связки и выстраивать вокруг них процессы — от анализа рынка и MVP до юнит-экономики, привлечения инвестиций и масштабирования. Прикладной ИИ встроен не в отдельную дисциплину, а в саму логику предпринимательства.

В отличие от представленных на рынке аналогичных проектов, совместная магистратура дает равный баланс технического и предпринимательского треков. Похожие проекты предлагают либо глубокий ML без бизнес-составляющей, либо предпринимательство без серьезной ИИ-части. Новая магистратура же объединяет оба направления и учит создавать ИИ-продукты, готовые к выходу на рынок, силами одного человека.

Что получит выпускник магистратуры

За два года студент превращает идею в работающий ИИ-продукт: проверяет спрос, привлекает первых пользователей, тестирует продажи и готовит прототип к масштабированию. Результат обучения — реализованный проект, научная публикация и питч перед экспертами инвестиционной индустрии. Все выпускники получают диплом магистра государственного образца университета «Иннополис», а лучшие смогут претендовать на инвестиции венчурного фонда «Зерокодер» — их заявки рассматриваются в первом приоритете.

Кирилл Пшинник, CEO и сооснователь университета «Зерокодер», глава венчурного фонда «Зерокодер», научный сотрудник университета «Иннополис», методолог магистратуры: «Мы строим не просто образование. Каждый модуль спроектирован так, чтобы к выпуску у студента был не только диплом, но и работающий продукт и понимание, как превратить его в бизнес. Выпускники смогут запускать технологические стартапы, управлять ИИ-проектами или вести цифровую трансформацию компаний — и в каждой из этих ролей они будут на голову выше тех, кто получил только техническое или только предпринимательское образование».

Почему именно сейчас

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Запрос на формат соло-предпринимательства в России уже виден в цифрах: число зарегистрированных самозанятых превысило 15 млн человек, увеличившись за год почти на 27%, а рынок генеративного ИИ в 2025 году вырос впятеро. Бизнесу все чаще нужны люди, способные внедрять технологии осознанно, безопасно и с измеримым результатом. По данным совместного исследования «Зерокодер», университета «Иннополис», Высшей школы менеджмента СПбГУ и МГУ им. Ломоносова, потенциальная ежегодная экономия от внедрения генеративного ИИ в российской экономике может достичь 10,8 трлн руб. к 2030 г. Именно на стыке массового использования ИИ в бизнесе и новых предпринимательских компетенций построена магистратура.

Формат и поступление

Обучение — очное в дистанционном формате: живые занятия, практические задания и самостоятельная работа. Первый год — активное освоение дисциплин; к его концу студенты выбирают соло-формат или команду и выходят на второй курс с проверенной идеей. Второй год посвящен практике: реализация проекта под научным руководством, выпускная работа, научная статья и финальная защита в формате питча.

Профиль предыдущего образования и год его получения значения не имеют — важны уверенное владение цифровыми инструментами и готовность постоянно учиться. Группа — до 30 человек. Отбор включает анкетирование, собеседование с приемной комиссией и вступительное тестирование.

Кому подойдет: действующим предпринимателям, ушедшим из найма руководителям и экспертам в своей нише, которые хотят быстро тестировать решения и запускать ИТ-продукты в формате MVP на базе готовых ИИ-моделей — для собственного бизнеса или нового ИИ-направления внутри компании.

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