СДЭК физически перевез свой ЦОД из Сибири в Москву. Самолет летал сутки

Сервис доставки СДЭК перевез гигантский ЦОД из Новосибирска в Москву на сотни единиц оборудования. Миграцию назвали беспрецедентной по масштабу для России. Для переезда задействовал два выделенных канала связи и самолет. Теперь СДЭК начнет работать быстрее, уверены эксперты.



СДЭК везет сервера

Как стало известно CNews, СДЭК физически перенес около 95% своих сервисов из Новосибирска в Москву.

«Это не просто переезд серверов, а это миграция около 400 взаимосвязанных систем на расстояние 3000 км в режиме реального времени», — заявили CNews в компании.

По словам представителя СДЭК, главный вызов — «задержка сигнала, которая могла усложнить работу сервиса». Однако, ключевой этап был выполнен всего за 24 часа в первый день нового 2026 г., «чтобы клиенты ничего не заметили». По информации СДЭК, «мигрировано около 500 систем, включая бизнес-системы (около 400 модулей), а также технические, инфраструктурные сервисы и платформы».

СДЭК СДЭК перевез свой ЦОД из Новосибирска

Техническая сторона переезда

CNews удалось узнать техническую сторону переезда. По состоянию на 19 января 2026 г. перенесено и развернуто 1,17 ПБ (петабайт, единица измерения количества информации, равная квадриллион байт) данных. Процесс продолжается, ожидается дополнительный перенос примерно 0,4 ПБ. Это 90% данных. Процесс продолжается, ожидается дополнительный перенос примерно 8-10 % данных, остающихся в Новосибирске.

Также уже перенесено и смонтировано 238 единиц оборудования (83 сервера, 86 систем хранения данных, 69 сетевых коммутаторов). С учетом планируемого переезда общее количество составит около 400 единиц.

СДЭК задействовал два выделенных канала между Новосибирском и Москвой (20 Гбит/с) и 3 интернет-канала (12 Гбит/с). Также для ускорения переноса больших объемов использован «авиаканал»: 225 ТБ данных были доставлены на СХД (системы хранения данных) самолетом за сутки. Логисты СДЭК обеспечили доставку 300 ТБ данных на физических носителях воздушным транспортом, что стало ключевым фактором успеха этапа переноса информации самого большого объема.

В распределенном режиме (Новосибирск — Москва) суммарная нагрузка достигала около 340 тыс. транзакций в секунду. На новой инфраструктуре производительность выросла, как мы и планировали, сообщили в СДЭКе.

Беспрецедентная история

Таких масштабных и публично известных кейсов с переездом ЦОДа Россия еще не занала, рассказал CNews соучредитель Ассоциации «26.20» блогер Максим Горшенин.

На работе в Новосибирске могла негативно сказаться изношенность инфраструктуры, риски обрывов, более низкая скорость передачи данных. Также в Москве существует возможность резервирования каналов передачи данных, а значит скорости быстрее.

«Теперь, например, приложения СДЭК могут начать работать быстрее. Данным больше не нужно никуда "ехать"», — говорит эксперт. Также повысится уровень безопасности. В итоге вырастет число клиентов.

Руководитель направления ИТ-инфраструктуры и технической поддержки Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров считает, что решение СДЭК о переносе инфраструктуры связано не столько с техническими ограничениями площадки в Новосибирске, сколько с операционными и организационными факторами.

«В первую очередь — это скорость реакции на нештатные ситуации и доступность высококвалифицированных специалистов, в том числе по ИБ, эксплуатации и сетям, так как основной пул таких компетенций по-прежнему сосредоточен в Москве и Московском регионе. Кроме того, Москва дает более широкие возможности по быстрому наращиванию резервов, как с точки зрения энергоснабжения, так и с точки зрения каналов связи, транспортной доступности. При экстренных или нестандартных сценариях намного проще и быстрее получить физический доступ к инфраструктуре, которая находится в Москве, нежели лететь в достаточно отдаленный от центра регион», — говорит эксперт.

По словам Пивоварова, важна и непосредственная близость к потребителю услуг. Компании может быть выгодно перевести ЦОД в Москву, если наибольшая часть пользователей сосредоточена именно в центральном регионе и европейской части страны – это важно для онлайновых сервисов или, например, при работе с большим объемом контента. В этом случае передача и обработка данных будут проходить быстрее и обойдутся дешевле.

Управляющий партнер университета Zerocoder Сергей Бражник добавляет, что в Москве расположены многие точки обмена трафиком, а размещая свою инфраструктуру в столичном регионе, компания получает лучший пинг (то есть скорость ответа) по сравнению с Сибирью.

«Когда компания растет, увеличивается и сетевая нагрузка (количество запросов, объемы пересылаемых данных). Чем ближе вы к точкам обмена трафиком, тем ближе к клиенту. Он быстрее получит ответ и оплатит услугу. Иначе возможна просадка продаж из-за больших задержек сети», — говорит эксперт.

Вторым фактором служит тот факт, что в Москве кратно больший выбор современных площадок (ЦОДов), на которых можно развернуть свои мощности. Минимизируются риски сбоев, кибератак и времени простоя в случае серьезных инцидентов, а также больше возможностей масштабирования в случае быстрого роста бизнеса, добавил Бражник.

Цена вопроса

Пивоваров оценил стоимость переезда в несколько сотен миллионов рублей, из которых только инженерные работы могут достигать десятков миллионов. По его мнению, траты обоснованы.

«С точки зрения устойчивости крупного сервиса это логичный шаг, потому что ЦОД становится не просто вычислительной площадкой, а частью операционного контура бизнеса, где крайне важен экосистемный подход — для эффективной работы ЦОД требуются профессиональные кадры, подрядчики, удобные логистические каналы, возможности для резервирования и скорость масштабирования», — констатировал эксперт.

В составе СДЭК сегодня работает более 5,3 тыс. пунктов выдачи и 5 тыс. курьеров, компания обрабатывает более 350 тыс. отправлений в день. В 2025 г. пользователи отправили почти 150 млн посылок — это на 25% больше, чем за 2024 г. В топ-5 популярных категорий вошли « Одежда и обувь», «Бытовая техника и электроника», «Красота и уход», «Подарки и сувениры», а также «Документы».

Самый большой объем отправлений пришёлся на Москву. Столица лидирует как среди регионов-отправителей, так и среди регионов-получателей. В топ-5 направлений также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. Помимо России, пользователи часто отправляли посылки из Казахстана, Беларуси, Китая и США.