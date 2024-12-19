ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки

Умная система для автоматического контроля логистики и использования горюче-смазочных материалов (ГСМ) помогает экономить по некоторым видам техники до 20-30% ГСМ в процессе геологоразведки, в том числе на Крайнем Севере. Технологию на базе искусственного интеллекта (ИИ) разработала компания «Биорг», резидент «Сколково», которая специализируется на решениях для распознавания и анализа данных. Заказчиком ИТ-продукта стала российская компания ТНГ-групп (входит в холдинг «ТАГРАС»), которая работает во всех нефтегазодобывающих регионах страны и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

Ежегодный расход топлива до внедрения технологии составлял около 17 тыс. тонн. Умная система контроля ГСМ позволяет оперативно проводить мониторинг топливного баланса, видеть движение топлива и выявлять инциденты. Результаты анализа доступны через настраиваемую приборную панель.

«Система анализирует большой поток разноформатных данных из различных источников. Ранее эту информацию не обрабатывали в едином контуре, поэтому было трудно принимать управленческие решения, планировать. Теперь мы отслеживаем всю цепочку движения топлива от момента закупки до процесса использования на конкретной единице техники. На основе технологического ядра «Биорг» в компании реализована единая база данных с аналитическим ИИ-модулем. Это наш цифровой помощник для поддержки принятия решений по логистике поставок топлива», — сказал главный механик «ТНГ-Групп» Константин Протасеев.

ИИ контролирует топливный баланс, а также повышает безопасность геологоразведки: по косвенным показателям устанавливает, что происходит с конкретной единицей техники, например, не перевернулась ли она, не нужна ли помощь экипажу.

«Мы планомерно развиваем культуру производственной безопасности, в частности, ответственной эксплуатации транспортных средств. Цифровые инструменты, в том числе на базе ИИ, помогают нам проводить мониторинг инцидентов и реагировать в режиме реального времени», - отметил главный инженер «ТНГ-Групп» Артур Хайруллин.

По мнению заместителя генерального директора по организационному развитию «ТНГ-Групп» Владимира Попова, стратегия компании должна быть увязана с «цифрой». «Мы видим, что именно цифровые подходы помогают «ТНГ-Групп» при неизменно высоком качестве услуг снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность нефтесервисных услуг», - сказал он.

Умная система контроля ГСМ дает возможность точнее оценить проекты для участия в закупках на разведочные работы.

Разработка основана на технологиях платформы Beorg Smart Vision, которую «Биорг» развивает при поддержке фонда «Сколково». Ранее компания применила платформу для обучения цифрового помощника, который способен читать и проверять документы, как человек. В проекте с «ТНГ-Групп» созданные технологические компоненты и компетенции масштабировали на новую сферу.

«Работать над умной системой контроля ГСМ мы начали с этапа глубокой предпроектной аналитики бизнес-процессов в «ТНГ-Групп». Отмечу, что крупная компания проявила гибкость и высокую готовность к изменениям, которые потребовались в целях автоматизации. Не в последнюю очередь это стало возможно благодаря наличию у холдинга стратегии цифровой трансформации и людям, которые отвечают за ее реализацию. Вместе мы смогли оцифровать сложный процесс логистики топлива и применить технологии ИИ для оптимизации и планирования. Мы также упростили формирование отчетности. Например, качество информации, которую выдает наша система-помощник, уже сегодня позволяет строить корректную бухгалтерскую отчетность», - сказал генеральный директор «Биорг» Руслан Алигаджиев.

До внедрения на оперативный учет топлива уходило до 10 дней, а после – один-два дня.

В будущем разработка «Биорг» для нефтесервисных компаний поможет автоматически создавать нормативы, планировать объемы завоза техники и горючего. Для этого предстоит оцифровать исторические данные, чтобы на их основе обучить ИИ прогнозировать.

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Президент России Владимир Путин отметил, что ИИ-технологии призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей развития страны, обеспечить качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправления, рост инноваций.