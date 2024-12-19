Протасеев Константин
|19.12.2024
|ИИ в нефтесервисе: новый аналитический комплекс помогает контролировать расходы ГСМ и безопасность в процессе геологоразведки 1
Протасеев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 104 1
|Beorg - Биорг 112 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Алигаджиев Руслан 9 1
|Попов Владимир 23 1
|Путин Владимир 3171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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