Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк и SberCloud представили самый производительный российский суперкомпьютер, получивший имя Christofari в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари.

Презентация суперкомпьютера с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и СТО «Сбербанк Груп», исполнительного вице-президента, руководителя блока «Технологии» Сбербанка Давида Рафаловского прошла на международной конференции AI Journey, посвященной развитию и использованию искусственного интеллекта.

Ресурсы суперкомпьютера Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании SberCloud. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке даст пользователям возможность максимально удобно и быстро разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.

Архитектура и вычислительные мощности суперкомпьютера Christofari позволяют в рекордные сроки решать задачи обучения моделей, основанных на глубоких нейронных сетях. Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность решения задач в широком спектре областей, например, обработка естественного языка, компьютерное зрение, автоматизированное принятие решений, оценка и управления рисками, выявление мошенничества, предиктивная аналитика, создание голосовых помощников и чат-ботов, а также в других направлениях. Суперкомпьютер может использоваться для научно-исследовательских, коммерческих и государственных организаций, работающих в различных отраслях экономики, таких как нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и другие.

Давид Рафаловский, СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии», отметил: «У бизнеса, государства, научных организаций есть потребность в высокопроизводительных вычислительных мощностях суперкомпьютера для работы с алгоритмами искусственного интеллекта. Облако делает их доступными компаниям вне зависимости от их размера — даже небольшой стартап наравне с крупнейшей корпорацией сможет получить огромные вычислительные мощности, и для этого не требуется создавать или наращивать собственную ИТ-инфраструктуру и нанимать обслуживающих ее специалистов. Вторая ключевая ценность — это рекордная в России скорость обучения моделей, высокопроизводительных вычислений, соответственно, сокращение time-to-market-продуктов, сервисов, а также решения других задач бизнеса и науки, тем более что некоторые из задач машинного обучения в принципе нельзя решить без таких значительных вычислительных ресурсов. Это значит, что появление суперкомпьютера на российском ИТ-рынке откроет доступ к созданию принципиально новых решений и технологий в области AI».

Специалисты Сбербанка и SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia создали суперкомпьютер на основе высокопроизводительных узлов Nvidia DGX-2, оснащенных вычислительными ускорителями Tesla V100. Производительность суперкомпьютера в проведенных тестах LINPACK достигла 6,7 PFLOPs. Nvidia DGX-2 — это самая производительная в мире система для сложнейших задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Специализированные вычислители для ускорения новых типов нейронных сетей в сочетании с масштабируемой архитектурой позволяют эффективно работать с большими и сложными моделями. Скорость обучения нейросетей возрастает кратно.

Мощности суперкомпьютера будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.