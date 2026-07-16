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На рынок вышли интеллектуальные телевизоры «Сбер» 8000 с ИИ-помощником «ГигаЧат», QD-miniLED матрицей и голосовым управлением

Новая линейка интеллектуальных телевизоров «Сбер» серии 8000 появилась в магазинах. Встроенный ИИ-помощник «ГигаЧат» помогает быстрее находить контент и делает взаимодействие с телевизором интуитивным. За разработку телевизоров отвечает компания–партнер SberDevices. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы активно развиваем направление интеллектуальных телевизоров «Сбер» и видим высокий интерес пользователей: в первом полугодии 2026 г. количество проданных устройств увеличилось на 41% год к году, а доля на рынке ТВ составила 8%. В ноябре на AI Journey мы представили первые телевизоры с голосовым управлением, сегодня уже выпустили новую линейку с улучшенными характеристиками изображения, звука и дизайна. Меняется и роль телевизора: люди рассматривают его не просто как устройство для просмотра контента, а как часть цифровой экосистемы, объединяющей развлечения, управление умным домом и возможности искусственного интеллекта. Благодаря развитию ИИ-помощника «ГигаЧат» уже привычные сценарии взаимодействия с техникой становятся более естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой».

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Сбербанк

Телевизор оснащен современной матрицей QD-miniLED с разрешением . Адаптивная подсветка экрана автоматически подстраивается под освещение в комнате, сохраняя стабильное качество изображения в разное время суток.

Серия 8000 подходит для просмотра динамичного контента: технология MEMC обеспечивает плавную картинку в фильмах и спортивных трансляциях. В играх за качество изображения отвечает технология DLG с частотой обновления до 144 Гц — она улучшает восприятие быстро меняющихся сцен для лучшего опыта в гонках, спортивных симуляторах и файтингах.

Новая линейка выполнена в безрамочном дизайне с мононогой.

Серия 8000 впервые оборудована аудиосистемой формата 2.1 с сабвуфером, которая выдает звук до 52 Вт.

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Все модели новой линейки оснащены технологией FarField, чтобы управлять устройством через голосовые команды: запускать приложения, менять громкость или ставить воспроизведение на паузу. В фоновом режиме телевизор можно использовать как умную колонку для общения с ИИ-помощником «ГигаЧат», воспроизведения музыки или управления умным домом. Голосовое управление можно отключить.

Телевизоры «Сбер» работают на операционной системе «Салют ТВ». Интегрированный генеративный искусственный интеллект облегчает поиск контента и дает персональные рекомендации. Пользователю не нужно переключаться между приложениями и перебирать фильм за фильмом — достаточно попросить «ГигаЧат» подобрать то, что душе угодно.

В новой версии Салют ТВ также обновлена главная страница: появился виджет «Продолжить просмотр», отдельные витрины спортивного и музыкального контента, а рекомендации фильмов, сериалов и видеоконтента стали точнее.

Где купить

Новая линейка телевизоров «Сбер» серии 8000 представлена в трех диагоналях — 50, 55 и 65 дюймов. Цена стартует от 52 999 руб. Устройства уже продаются в официальном интернет-магазине SberDevices и в сети партнера — DNS.

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